« Lifestyle BODY&SOUL
objavljeno prije 2 sata i 6 minuta
SAVJETI

Zašto je sjedilački život toliko opasan?

Nedavna istraživanja pokazuju da 6+ sati sjedenja dnevno povećava rizik od prerane smrti za čak 19% - bez obzira idete li kasnije u teretanu ili ne

Vježbaj, **zda ti materina!
Vježbaj, **zda ti materina! (Arhiva)
Više o

zdravlje

,

vježbanje

,

sjedilački način života

Kada satima sjedimo, naše tijelo ulazi u stanje "biološke pasivnosti":

  • Metabolizam usporava - tijelo sagorijeva manje energije, što vodi debljanju i inzulinskoj rezistenciji.
  • Mišići atrofiraju - slabimo najvažniji alat za stabilnu kralježnicu i zdrave zglobove.
  • Cirkulacija pati - krv i kisik sporije dolaze do organa, povećava se rizik od ugrušaka i bolesti srca.
  • Hormon sreće pada - nedostatak kretanja utječe i na mentalno zdravlje, potiče stres i tjeskobu.

Nedavna istraživanja pokazuju da 6+ sati sjedenja dnevno povećava rizik od prerane smrti za čak 19% - bez obzira idete li kasnije u teretanu ili ne.

Zašto rekreacija jednom tjedno nije dovoljna?

Jedan od najvećih mitova je da se "sjedilački tjedan" može izbrisati s jednim odlaskom na trening. Nažalost, ne može. Naše tijelo reagira na ukupnu količinu pokreta svaki dan, a ne na jedan "veliki događaj". To znači da zdravlje ne čuva samo trening u teretani, nego sve sitne navike između.

Male promjene, veliki učinak

Dobra vijest je da početak rješavanja problema nije kompliciran. Potrebno je samo vratiti kretanje u svakodnevnicu:

  • Mikro-pauze - ustanite, prošetajte, istegnite se barem dva puta dnevno.
  • Aktivni transport - hodajte ili vozite bicikl umjesto auta za kratke relacije.
  • Stojeći rad - koristite povišene stolove ili barem dio dana obavljajte stojeći.
  • 10 minuta mobilnosti dnevno - jednostavne vježbe disanja, istezanja i stabilizacije čine čuda za kralježnicu.

Trening kao lijek

Najbolje "tablete" protiv sjedilačkog života su zapravo treninzi snage i kretljivosti. Uz kardio vježbe, trening snage gradi mišiće - a mišići su metabolički aktivno tkivo koje štiti cijeli organizam. Oni su naš "lijek" protiv starenja, bolova i metaboličkih poremećaja.

19.08.2025. 15:00:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh