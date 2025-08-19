Hrana i zdravlje nakon pedesete

Iako je starenje neizbježno, na neke faktore rizika, poput prehrane, možemo utjecati. Kardiolozi ističu da, iako ne postoji čarobna namirnica, prehrana bogata vlaknima igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca.

Nažalost, većina ljudi ne unosi preporučenih 25 do 30 grama vlakana dnevno. Ako imate više od 50 godina, stručnjaci izdvajaju jednu svestranu i jednostavnu namirnicu koja može značajno pomoći u dostizanju tog cilja.

Namirnica koju kardiolozi preporučuju nakon pedesete

Ako želite poboljšati zdravlje srca, kardiolozi savjetuju da u prehranu uključite chia sjemenke. "Chia sjemenke su jednostavan i učinkovit način za povećanje dnevnog unosa vlakana", ističe dr. Supreeti Behuria.

S njom se slaže i interventni kardiolog dr. Cheng-Han Chen koji ističe: "Chia sjemenke su dobar izvor i topivih i netopivih vlakana".

Topiva vlakna u doticaju s vodom stvaraju gel u crijevima i pomažu smanjiti rizik od srčanih bolesti, dok netopiva vlakna dodaju volumen stolici i ubrzavaju probavu. "Samo dvije žlice sadrže oko deset grama vlakana, što je gotovo polovica preporučene dnevne količine za starije odrasle osobe", dodaje dr. Behuria.

Kako chia sjemenke štite srce?

Postoji nekoliko mehanizama kojima chia sjemenke čuvaju zdravlje srca. Dr. Chen objašnjava kako vlakna iz ovih sjemenki mogu sniziti razinu LDL "lošeg" kolesterola, čije visoke razine dovode do nakupljanja plaka u arterijama i povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara.

Osim toga, chia sjemenke poboljšavaju kontrolu šećera u krvi, smanjujući rizik od dijabetesa tipa 2, stanja koje udvostručuje šanse za razvoj srčanih bolesti, a čiji rizik raste nakon 45. godine. "Chia sjemenke mogu pomoći u duljem osjećaju sitosti, što može pomoći u regulaciji tjelesne težine", napominje dr. Behuria. Održavanje zdrave težine ključno je u prevenciji srčanih bolesti.

Važan savjet za konzumaciju

Iako su iznimno korisne, kardiolozi upozoravaju na jednu važnu stvar. "Ključno je da chia sjemenke unosite s puno vode, jer će to pomoći vlaknima da se kreću kroz probavni trakt", kaže dr. Chen. Dr. Behuria se nadovezuje: "Njihov visok sadržaj vlakana i sposobnost upijanja tekućine mogu uzrokovati nelagodu ako ne pijete dovoljno vode".