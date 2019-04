Zašto je loše otići gladan u krevet?

Večera je onaj obrok koji se najčešće preskače, pa se posljedično ode u krevet gladan... neki ne mogu zaspati pa se ipak dignu i malo brste po frižideru, no većina ipak uspije zaspati.

No, koliko je to zdravo? Stručnjaci tvrde da to nije neki problem ako vam se događa sporadično, ali ako vam prijeđe u naviku, problemi su na vidiku.

U tom slučaju moglo bi utjecati na razinu inzulina, kolesterola i rad štitnjače, a to može dovesti do disbalansa hormona koji onda može uzrokovati brojne druge probleme.

Osjećaj gladi prije spavanja uzrokovat će nesanicu. Mozak će dobiti informaciju da ste gladni i neće vam dopustiti da čvrsto zaspite.

Gladovanje u večernjim satima neće vam pomoći ni kod mršavljenja. Tijelo će akumulirati masnoće kako bi "sačuvalo" energiju. Nerijetko osobe koje ne jedu navečer preskaču doručak. Takve će osobe češće biti loše raspoložene.

Sve u svemu - kakva god bila večera, ne preskačite je...