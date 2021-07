Zašto izgledate starije?

Imate li mladolik izgled? Čini vam sa izgledate bolje nego što mislite da biste trebali za svoje godine? Neki ljudi prirodno izgledaju mlađe dok drugi imaju nešto zreliji izgled.

Iako ne možemo utjecati na genetiku, možemo na navike koje imamo, a zbog kojih izgledamo starije.

Te navike čine da izgledamo starije čim ih počnemo prakticirati, a s vremenom one zaista u tijelu pokreću procese zbog koji se na našem licu vide očiti znakovi starenja.

Ne pijete dovoljno vode - ako ne pijete dovoljno vode to može dovesti do dehidracije, što se na licu može manifestirati suhoćom, malim borama i podočnjacima. Prema posljednjim istraživanjima, žene bi dnevno trebale unijeti oko 15,5 čaša tekućine, a muškarci 11,5. To uključuje vodu, tekućinu iz hrane i druga pića.

Jedete previše šećera - kolagen i elastin su dva spoja u koži koja osiguravaju da ona ostane čvrsta i mladolika. Šećer, pak, to sve potkopava. Jedna studija je pokazala da kada ljudi konzumiraju velike količine fruktoze i glukoze, one se vežu za aminokiseline u kolagenu i elastinu čime ih oštećuju i usporavaju prirodni proces oporavka kože.

Ne koristite kremu s faktorom - ako kožu previše izlažete suncu to može rezultirati suhoćom i opeklinama, a to baš ne ide u prilog mladolikom izgledu. S vremenom UV zračenje može uzrokovati trajnu štetu i promjene na koži. Kako biste to izbjegli trebali biste svakodnevno nanositi kremu sa zaštitnim faktorom, najmanje 30.

Ne spavate dovoljno - dok spavate brojni sustavi u tijelu se oporavljaju i obnavljaju. Manjak sna može se vidjeti na licu, a prema jednoj studiji, kod žena koje su kvalitetno spavale površinska barijera kože brže se oporavljala nego kod onih koje nisu spavale dobro.

Pretjerujete s alkoholom - alkohol ima broje negativne utjecaje koji se gotovo instantno vide. Naime, zbog njega koža postaje dehidrirana, a on uzrokuje i upale koje su, pak, uzrok crvenila i puknutih kapilara. Zbog svega toga možete izgledati starije nego što zapravo jeste. Studija iz 2019. godine, provedena na više od 2300 žena, pokazalo je da su žene, koje su pile više od 8 pića tjedno, imale više bora, područje ispod očiju bilo im je bilo nateknuto i gubile su volumen u sredini lica.

Pod prevelikim ste stresom - kronični stres s vremenom može uzokovati promjene na straničnoj razini, točnije, može promjeniti strukturu unutar stanica koje sadrže genetske informacije. Te strukture zovu se telomeri, a kada se skrate koliko mogu, oni umiru. To je doslovno proces starenja, a ljudi s kraćim telomerima imaju veće rizike od kroničnih bolesti, piše Eat this.

Pušite - dim cigarete sadrži stotine toksina, a pušenje sužava žile i smanjuje crikulaciju kisika, a samim time i opskrbu kože nutrijentima. To sve zvuči kao recept za preuranjeno starenje, a znanost je potvrdila da to zaista i je tako. Jedna studija provedena sa 79 parova blizanaca pokazala je da su oni koji su pušili imali izraženije podočnjake, bore oko usta i obješeniju kožu obraza.