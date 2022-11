Zašto bi trebali jesti kvinoju što češće?

Kvinoja je nutritivna bezglutenska namirnica koja je s pravom zaslužila da je se proglasi superhranom. ''Kvinoja je uistinu posebna namirnica kada su u pitanju cjelovite žitarice. S obzirom na to da danas većina ljudi unosi prevelike količine ugljikohidrata, kvinoja nudi nutritivno bogatu alternativu hrani poput kruha, riže i tjestenine'', objašnjava dijetetičarka Brianna Wieser.

Kako donosi Real Simple, kvinoja je bezglutenska pseudožitarica posebno bogata proteinima i kalcijem. Njezino redovito konzumiranje dovodi do mnogih dobrobiti za naše zdravlje, a Wieser je objasnila zašto bismo je trebali konzumirati što je više moguće.

Bogata je antioksidansima - antioksidansi su spojevi koji pomažu našem tijelu da se bori protiv raznih bolesti i infekcija koje nam prijete. Upravo zahvaljujući velikoj količini antioksidansa, redovita konzumacija kvinoje omogućava jačanje imuniteta i djeluje protuupalno, a mnoga istraživanja su pokazala da također štiti od bolesti srca i krvožilnog sustava, ali i smanjuje rizik od karcinoma.

Bogata je vlaknima i zdravim mastima - kada je riječ o vlaknima, kvinoja je odličan izvor ovih važnih nutrijenata. Naime, samo jedna šalica kuhane kvinoje sadrži pet do šest grama vlakana, što znatno smanjuje preporučenih 25 do 35 grama koje bismo trebali konzumirati dnevno. Vlakna su iznimno važna za zdravlje crijeva, kontroliranje kolesterola i održavanje zdrave razine šećera u krvi. Osim toga, kvinoja je odličan izvor omega-3 masnih kiselina za koje se pokazalo da pomažu pri smanjenju razine triglicerida u krvi, pomažući u očuvanju zdravlja srca.

Odličan je izvor proteina - kada je kvinoja postala moderna, biljna prehrana tek je dobivala na svojoj popularnosti, a sve su oči bile uprte u proteine ​, i to one proteine ​​biljnog podrijetla. Za razliku od mnogih drugih cjelovitih žitarica, kvinoja je kompletan protein, objašnjava dijetetičarka. To znači da sadrži čak devet esencijalnih aminokiselina koje pomažu očuvanju zdravlja našeg organizma. Naime, aminokiseline su građevni blokovi proteina koji stvaraju sve vitalne strukture u našem tijelu. Od 20 aminokiselina koje postoje devet ih tijelo ne može proizvesti i moraju se dobiti iz prehrane.

Pomaže u očuvanju zdravlja crijeva i probavnog sustava - za one koji se bore s gastrointestinalnim problemima kvinoja je jedna od namirnica koju dijetetičari preporučuju. To je pristupačna, prirodno bezglutenska žitarica za koju je već dokazano kako sadrži vlakna koja ne samo da pomažu regulirati probavu već djeluju i kao prirodni probiotik, hraneći zdrave bakterije u našim crijevima. Dijetetičari objašnjavaju kako je upravo zdrava crijevna flora povezana sa zdravljem cijelog tijela, od zdravog živčanog sustava pa sve do zdravlja kože.

Sadrži mnoge važne nutrijente - kvinoja ne samo da nudi tri ključna makronutrijenta - proteine, zdrave masnoće i složene ugljikohidrate - već sadrži i velike količine bitnih nutrijenata poput vitamina i minerala potrebnih za očuvanje našeg zdravlja. Kako objašnjava dijetetičarka, u kvinoji se nalaze magnezij, kalcij, cink, željezo, mangan, fosfor, vitamin B i vitamin E.

Sve u svemu, jedite kvinoju, dobra je za vas!