Zašto bi se trebali dići odmah?

Spadate li u one koji nekoliko puta stisnu tipku odgode alarma ili se dižete iz prve? Oni koji to ne rade su pametniji, kažu znanstvenici, a evo i zašto...

Sveprisutnost tipke za odgodu alarma dokaz je njene popularnosti - namučit ćete se da pronađete budilicu ili aplikaciju koja nema tu značajku - a sve to usprkos gomili upozorenja stručnjaka da je odgađanje ustajanja loše za naše zdravlje.

Stručnjaci za san kažu da alarmi u teoriji ometaju naše cikluse spavanja, zbog čega nam se teže razbuditi.

Kad ste u polusnu, ta tipka za odgodu alarma nevjerojatno je privlačna, no utišavanje alarma na još nekoliko minuta naše tijelo prebacuje u novu fazu spavanja, koja će opet ubrzo biti prekinuta novim alarmom, piše Science Alert.

Usprkos tolikoj negativnosti prema konceptu odgode alarma, čvrstih podataka o posljedicama te navike je malo, a većina onoga što znamo došlo je od studija o ponašanjima izazvanima snom ili stresom.

"Medicinska struka generalno je protiv korištenja odgode alarma, ali kada smo išli provjeriti podatke o tome, nije ih bilo", kaže neuroznanstvenik Stephen Mattingly sa Sveučilišta Notre Dame u američkoj saveznoj državi Indiani.

"Sada imamo podatke da dokažemo koliko je odgađanje alarma zapravo često, ali ostaje toliko toga što još uvijek ne znamo", dodaje.

Studija koja je uključivala 450 odraslih pojedinaca proučavala je podatke dnevnih upitnika o snu i nosivih uređaja. Otkriveno je da je 50 puta vjerojatnije da će žene koristiti tu značajku nego muškarci. Istovremeno, oni koji povremeno odgađaju svoje alarme zabilježili su manje učinjenih koraka svaki dan od onih koji ustaju na prvi alarm, a kod njih su primijećeni uzorci spavanja koji pokazuju više znakova ometanja sna.

Osobne navike spavanja također su uzete u obzir. Noćne ptice, otkriveno je, češće koriste tu značajku, a i češće se općenito opisuju umornima. Mladi će također češće koristiti odgodu alarma.

Ništa od ovoga ne sugerira da postoji uzročno-posljedična veza između odgode alarma i kasnijeg odlaska na spavanje ili manje aktivnosti tijekom dana - ali pokazuje da je odgoda alarma privlačna nekima, dok drugi u njoj ipak ne uživaju. Prošla istraživanja su također pokazala da svi spavamo drugačije.

Ne iznenađuje da oni koji odgađaju prvi alarm vide dobre strane te navike; kažu da su bolje volje i osjećaju se budnije - a oni koji ne koriste odgodu alarma tvrde da ti benefiti nisu mogući.

Glavni razlozi koje ljudi navode za odgodu alarma je da "ne mogu ustati iz kreveta odmah na prvi alarm" ili da "im je u krevetu udobno", ali istraživači naglašavaju činjenicu da čak jedna od tri osobe u SAD-u ne spava dovoljno, a možda je to glavni razlog zašto više od polovice sudionika studije koristi odgodu alarma.

"Ključno je da je ova statistika reprezentativna za vrlo mali dio populacije koji je vjerojatno u najboljoj poziciji iz perspektive navika spavanja," naglašava Mattingly. "Ništa ne znamo o drugim dobnim skupinama kao što su tinejdžeri ili o ljudima s nižim primanjima, kao ni drugim dijelovima populacije koji su povijesno gledano više neispavani u usporedbi sa sudionicima studije."

Tim koji je proveo studiju nije jasno rekao je li odgoda alarma dobra ili loša navika, naglašavajući umjesto toga da bilo kakvi alarmi vjerojatno nisu dobri za naše opće zdravlje.

Drugim riječima, odgovor na probleme je više sna, a ne manje odgađanja alarma: sna koji je dovoljno dug, regularan, kao i miran i neometan.

Što se tiče odgode alarma, znanstvenici žele vidjeti još detaljnijih studija o posljedicama te navike provedenim na većim skupinama ljudi - ne samo da bi naučili o negativnim učincima, već i o potencijalnim koristima.

"Ako odgađate alarm i zbog toga se osjećate budniji kada sjednete u automobil i krenete na posao, to je vrlo korisna blagodat," kaže Mattingly. "Ako vam ta navika umanjuje ovisnost o kofeinu, to je druga blagodat."

"To nije apsolutno loše - jednako kao i stres. Određena količina stresa je dobra - zato imamo biološku reakciju bijega ili borbe. Postoje situacije kada nam je to potrebno. Mogu postojati slučajevi kada je korištenje tipke za odgodu alarma zapravo korisno," zaključio je on.