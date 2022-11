Možda pijete previše vode?!

Stalno nam govore das trebamo piti osam čaša vode u danu, ali to možda nije magični broj. Istraživanje sa Sveučilišta u Aberdeenu objavljeno prošloga tjedan sugerira da preporučeni unos od dvije litre vode na dan zapravo ne odgovara našim stvarnim potrebama.

S obzirom na to da otprilike polovica našeg dnevnog unosa vode dolazi iz hrane, znanstvenici procjenjuju da nam treba samo oko 1.5 do 1.8 litara vode u danu.

"To ne znači da trebamo prestati piti vodu. Naša tijela je trebaju za niz bitnih funkcija", kaže liječnica Bryony Henderson za The Independent.

"Voda prenosi hranjive tvari u stanice i uklanja otpad te podmazuje mozak i zglobove. Putem znojenja također pomaže u regulaciji tjelesne temperature", dodala je.

Dehidracija se događa kada tijelo gubi više vode nego što je dobiva, a može utjecati na gotovo svaki dio našeg tijela.

Primjerice, može ometati našu koncentraciju te dovesti do glavobolje, ekstremnog umora i zatvora.

"Žeđ je najbolji pokazatelj da naše tijelo traži vodu. Međutim, dok osjetite žeđ, možda ste već dehidrirali", tvrdi dr. Henderson.

Ona preporučuje da jedemo puno voća i povrća bogatog vodom i da uvijek imamo bočicu vode kraj sebe, osobito kada vježbamo. No moguće je i pretjerati s unosom vode. Evo koji znakovi ukazuju da pijemo više vode nego što nam je potrebno.

Češće mokrenje - "Povećan unos vode znači da pijete previše vode koju bubrezi ne mogu obraditi, što može uzrokovati nakupljanje vode u krvotoku", ističe dr. Henderson. To može značiti da tijelo ne ispire neželjen otpad, zbog čega se možemo osjećati loše.

Niska razina soli - "Konzumiranje previše vode može uzrokovati trovanje vodom", objašnjava Henderson. Nedostatak soli u tijelu može dovesti do mučnine, povraćanja, slabosti mišića i razdražljivosti. "Ako se ne liječi, trovanje vodom može dovesti do stanja koje se zove hiponatremija, što znači da su razine soli ili natrija opasno niske. Ako te razine brzo padnu prenisko, to može biti opasno i u rijetkim slučajevima uzrokovati smrt."

Zadržavanje vode - ako se osjećate natečeno ili imate osjećaj da brzo dobivate na težini, možda zadržavate vodu. "Do zadržavanja vode dolazi kada se tijelo fizički ne može riješiti vode, što može imati ozbiljne posljedice. To stanje je opasno jer remeti ravnotežu između natrija i vode u krvi", dodaje doktorica.

Sve u svemu da, moguće je popiti previše vode...