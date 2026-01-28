Muškarcima ženske suze nisu seksi

Tek toliko da znate - ženske suze nisu privlačne muškarcima, ali mogu pomoći u borbi protiv raznih bolesti, uključujući rak

Nalazi, po istraživanjima znanstvenog instituta "Weizmann" i bolnice "Wolfson", nedaleko od Tel Aviva, koji istražuju kakvu ulogu suze imaju u neverbalnoj komunikaciji, govore kako kemikalije u ženskim suzama smanjuju količinu testosterona u muškaraca.

Gledajući dalje od seksualnog uzbuđenja, znanstvenici se nadaju da bi to istraživanje moglo unaprijediti istraživanja o liječenju raka.

"Mnogo je bolesti koje se liječe smanjenjem testosterona, što se najviše vidi pri liječenju raka prostate", tvrdi profesor Noam Sobel iz instituta "Weizmann" te dodaje kako trenutačne metode liječenja uzrokuju određene nuspojave koje će on i njegova ekipa stručnjaka pokušati poboljšati terapijom suzama.

Muškarci koji su sudjelovali u istraživanju mirisali su suze koje su žene isplakale tijekom gledanja tužnih filmova.

Na kraju cijele priče možemo reći samo da su dečki očito mimoze, jer bi im zapravo ženske suze trebale dati podstrek da možda uspiju utješiti neku damu...