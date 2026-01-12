Par pravila dobrog seksa

Svi znamo da je prvi seks s novom partnericom prilično nezgodna i panična stvar - jer ako ne bude dobri, prilika je gotova...

Ukratko, postoje neke stvari koje treba raditi kao u školici, kako ne bi bilo problema i kako ne biste dobili lošu ocjenu i - nikada više nećete vidjeti taj krevet.

Kondom - uvijek morate imati prezervativ sa sobom. Možemo mi sad biti fini i reći joj, ne očekujte seks nakon spoja, no vi ćete to željeti u svakom slučaju, pa budite spremni i ponesite ga sa sobom.

Stan - budite pametni i ne zovite je k sebi ako živite s roditeljima, to je definitivno loša ideja, a u slučaju da živite sami, potrudite se da vam stan izgleda makar relativno pristojno, jer rasturen stan ili soba loše djeluju na želju za seksom.

Isprike - imajte na umu prvo pravilo seksa - nikad, ali nikad se nemojte ispričavati ako vam je izvedba bila loša jer ćete samo pogoršati stvar.

Odlazak - kad ona izađe iz kreveta, a nije krenula po čašu vode ili do WC-a pa se vraća, i vi trebate izaći i krenuti za njom kako biste nastavili druženje. U slučaju da je odlučila otići kući, obavezno ponudite da je odvezete ili je otpratite do stanice busa ili tramvaja. Nikad, ali baš nikad nemojte reći da ćete joj pozvati taksi - em je više nikad nećete vidjeti, em će cijeli grad znati da ste obična muška svinja.

Dakle, kratka škola seksa je tu, samo još pronađite osobu... treba vam upravo takva.