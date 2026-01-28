Što je „in“ u 2026.

Godina 2025. bila je uzbudljiva kad je u pitanju sve vezano uz seks. Bila je toliko uzbudljiva da je završila simboličnim povratkom tzv. full bush (prirodnih dlačica) u obliku SKIMS mikro-tanga gaćica s umjetnom dlakom. I dok je jedna godina upravo završila, LELO gleda unaprijed i otkriva sljedeće velike trendove ili stvari koje možemo očekivati ove godine.

AI i intimne veze

U vremenu kada se tehnologija isprepliće sa svakim aspektom naših života, razumijevanje njezina utjecaja na intimnost i seksualno blagostanje postaje ključno. Nedavno istraživanje koje je LELO proveo u sklopu Futurističkog izvješća za 2025. pokazalo je kako različite generacije doživljavaju i koriste tehnologiju u svojim odnosima. Jedan od zanimljivijih zaključaka jest da se starije generacije sve brže prilagođavaju promjenama te da dob više ne znači nužno i otpor prema tehnologiji.

Nadovezujući se na to, LELO je proveo dodatno istraživanje (*) koje pokazuje da čak 60% ispitanika koristi (ili je koristilo) umjetnu inteligenciju u kontekstu svog intimnog života:

67% muškaraca i 54 % žena;

66% pripadnika generacije Z i 57% milenijalaca;

Najvišu stopu korištenja bilježe Španjolci (81%), Talijani (71%) i Francuzi (70 %);

Većina se umjetnoj inteligenciji obraća zbog savjeta i smjernica (36%), jačanja samopouzdanja (28%) te kao izvor inspiracije za fantazije, scenarije i role-play (22%);

Najčešći razlog korištenja jest to što AI pomaže ljudima lakše izraziti emocije riječima (25%);

Za 25% ispitanika AI je vjerodostojniji izvor savjeta od ljudi iz njihove okoline;

Ipak, 29% ispitanika ostaje oprezno i kritično prema savjetima koje AI pruža, 13% smatra da može biti štetan zbog izvora na koje se oslanja, dok 18% misli da savjeti možda neće biti korisni, ali će barem biti zanimljivi;

Umjetna inteligencija, dakle, ne mijenja samo način na koji radimo - već i način na koji volimo. U SAD-u je 16% ispitanika izjavilo da su koristili AI kako bi lakše riješili sukob s partnerom, 18% priznaje da su poruku generiranu umjetnom inteligencijom predstavili kao vlastitu, a 15% koristilo je AI za planiranje spoja (**).

Sve upućuje na to da će se korištenje umjetne inteligencije u intimnom životu dodatno povećavati - s ciljem jačanja samopouzdanja, poticanja želje, istraživanja fantazija i ponovnog povezivanja s vlastitim tijelom, željama i identitetom.

Veze na daljinu? Riješeno ☑

Prije interneta i mobilnih telefona, ljubavnici su bili prisiljeni nepodnošljivo dugo čekati poštu od svojih udaljenih partnera ili se financirati skupe međugradske telefonske pozive. Danas postoje brojne mogućnosti komunikacije s nekim gotovo bilo gdje u svijetu. Facetime, Zoom, slanje poruka - i nikada nije bilo lakše premostiti fizičku udaljenost.

Razvoj Bluetootha i internetske tehnologije donio je i čitav niz interaktivnih, aplikacijom upravljanih rješenja za intimnost na daljinu. Zaboravite na nespretne uređaje s početka 2000-tih i nepouzdane signale - današnji pametni uređaji nude sofisticiranu biofeedback tehnologiju, povezane aplikacije i stabilne Bluetooth veze. Parovi danas ne samo da mogu dijeliti zadovoljstvo na daljinu, već mogu i svjesno graditi i optimizirati svoju intimnost - zajedno.

Spajanje industrije seksualnog wellnessa i beauty svijeta

Iako nije potpuna novost, preklapanje dviju industrija rastući je trend potaknut potražnjom potrošača za holističkom brigom o sebi, čistim formulacijama i destigmatizacijom seksualnog zdravlja. Ova integracija uključuje spajanje kategorija proizvoda poput intimne njege i dodataka prehrani s mainstream kozmetikom i osobnom njegom, pojačavajući ideju da je seksualno zdravlje sastavni dio cjelokupnog blagostanja. Preklapanje stvara nove niše, poput proizvoda s LED tehnologijom i dodataka prehrani za seksualno blagostanje.

Orgazam u teretani (eng. coregasm)

Sve više ljudi daje prednost tjelovježbi u svakodnevici, a izlazak na piće često se zamjenjuje odlaskom u teretanu. I s razlogom: vježbanje doprinosi fizičkom i mentalnom zdravlju, pomaže u regulaciji tjelesne težine, jača mišiće i kosti, povećava razinu energije te smanjuje stres i anksioznost.

LELO anketa provedena među 4635 ispitanika (***) potvrđuje snažnu povezanost između tjelesne aktivnosti i seksualnog blagostanja - ulaganje u jedno izravno poboljšava drugo.

Zapravo:

23% ispitanika vježba tri puta tjedno. Čak 16% kaže da ide u teretanu pet dana u tjednu, 7% ide gotovo svaki dan (šest puta), a čak 5% zapravo ide svaki dan u tjednu.

Zanimljivo je da je na pitanje što preferiraju - jutarnji seks ili jutarnju tjelovježbu, 60% odabralo ovo drugo.

Gotovo polovica ispitanika slaže se da je seks sam po sebi tjelovježba - 18% se snažno slaže, a 25% se slaže s ovom pretpostavkom.

Na pitanje o motivaciji za održavanje aktivne rutine vježbanja i redovitog seksualnog života, ispitanici su istaknuli nekoliko ključnih motivatora, a primarni su opće zdravlje i mentalno blagostanje.

Dakle, postoji konsenzus da redovita tjelesna aktivnost može produžiti život pomažući vam da ostanete zdraviji i sretniji općenito. Ono što ona također čini, očito, jest da uzrokuje orgazme (eng. coregasm) pri čemu 20% onih koji su sudjelovali u anketi izjavljuje da su osjetili posebno zadovoljstvo tijekom vježbanja. Ako vam zdravlje i dobrobit nisu dovoljna motivacija, možda će upravo ova spoznaja biti dodatni poticaj za češći odlazak u teretanu u 2026.