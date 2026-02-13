Više od 120 udruga udružilo se protiv megafarmi

Više od 120 udruga iz cijele Hrvatske dalo je podršku borbi protiv razornih megaprojekata farmi i klaonica, koji se planiraju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prosvjed protiv uništenja jedne županije „pilićarskom ekobombom" održat će se u subotu 21. veljače 2026. u 10 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, u organizaciji Zelene akcije, Prijatelja životinja te građanskih inicijativa „Siščani ne žele biti Smetlišćani" i „Sunjani ne žele biti smuljani".

Ovakva razina podrške civilnog sektora bez presedana pokazuje da se ne radi o usko lokalnom problemu, već o pitanju od nacionalnog značaja. Javnost sve jasnije prepoznaje razornost 20 planiranih megapogona, koje dva inozemna investitora prijavljuju kao niz odvojenih projekata kako bi izbjegli sagledavanje kumulativnih učinaka na vodne resurse, prirodu i životinje, kvalitetu zraka, tlo, zdravlje ljudi i lokalnu ekonomiju. Primitivni megaprojekti, protivni niskougljičnoj strategiji i zdravom razumu, odbijeni su u drugim državama, no Hrvatskoj se uporno guraju.



Zabrinjavajuće brojke prijeteće ekobombe

„Planira se klanje nevjerojatnih sedam milijuna pilića mjesečno, prethodno držanih u najgorim uvjetima intenzivnog uzgoja. Megalomanska postrojenja proizvodila bi goleme količine otpadnih voda, emisija otrovnih plinova i otpada, uz intenzivan promet teških kamiona, a sve to u blizini naselja, škola, rijeka i zaštićenih područja. Svake godine situacija bi bila sve gora do nastanka ekološke kataklizme. Ako ovo ne zaustavimo sada, otvorili smo ulaz u Hrvatsku za prljave projekte stranih investitora koji njima donose profit, a nama oduzimaju zdravu i održivu budućnost", naglašavaju iz udruge Prijatelji životinja.



Nadležne institucije površne u suočavanju s razmjerima problema

Organizatori prosvjeda napominju da je lokalno stanovništvo već organiziralo prosvjede, potpisivalo peticije te sudjelovalo u javnim raspravama ukazujući na niz nepravilnosti i svjesnog izbjegavanja zakonskih odredbi. Svjedočili su administrativnim manipulacijama kako bi se ostalo ispod zakonskih pragova koji podrazumijevaju veće obaveze prema okolišu i javnom zdravlju. Javnost konstantno upozorava, no odgovori nadležnih institucija ostaju površni i tehnički, bez stvarnog suočavanja s razmjerima problema. Stoga sada udruge i građani ujedinjeno traže jasno NE megafarmama i klaonicama bilo gdje u Hrvatskoj!

Više od 120 organizacija civilnog društva stoji uz lokalno stanovništvo pozivajući na daljnje potpisivanje peticije i dolazak na prosvjed 21. veljače u 10 sati na zagrebački Trg kralja Tomislava. Prosvjed je građanskog, neprofitnog i nepolitičnog karaktera.

Popis udruga koje su dale podršku, peticija i više o hororu koji prijeti u Sisačko-moslavačkoj županiji mogu se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.