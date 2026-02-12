Zrno eko imanje pokreće Masters of the Soil, međunarodni edukacijski projekt koji ovo najstarije certificirano ekološko imanje u Hrvatskoj pozicionira kao novo regionalno središte znanja o profitabinoj ekološkoj poljoprivredi.

Riječ je o strateškoj inicijativi koja nadilazi pojedinačne edukacije ili događaje. Masters of the Soil zamišljen je kao dugoročna platforma za prijenos znanja, namijenjena svima koji se žele ozbiljno baviti ekološkom poljoprivredom - ne samo kao održivom praksom, već i kao održivim poslovnim modelom.

Projekt je razvijen u suradnji s Market Gardener Institutom (MGI), jednim od najutjecajnijih svjetskih edukacijskih projekata u području male, ekološke i ekonomski održive poljoprivrede. U tom okviru, Zrno eko imanje uvršteno je među prvih šest ekoloških imanja u svijetu licenciranih od strane MGI-ja za provođenje ovakvog edukacijskog programa, što dodatno potvrđuje relevantnost i kvalitetu lokalne prakse. Cilj projekta je donijeti vrhunska međunarodna znanja u regionalni kontekst te ih povezati s praktičnim iskustvom i realnim uvjetima rada na malim imanjima.

Iznimno smo sretni i ponosni što nakon godina sustavnog rada na Zrnu - i priznanja koja su došla kao potvrda toga, od najboljeg ekološkog imanja u EU do najboljeg mladog poljoprivrednika u Hrvatskoj - lokalnoj i regionalnoj zajednici možemo predstaviti ovakav program. Market Gardener Institute i njegov osnivač Jean-Martin Fortier godinama su nam bili inspiracija i praktičan kompas u projektima poput biointenzivnog vrtlarenja, pa nam je posebno važno što smo prepoznati kao reprezentativan partner za ovu edukaciju. Kroz Masters of the Soil želimo otvoreno pokazati kako mali ekološki uzgojni sustavi mogu biti uspješni i ekonomski održivi: kako poljoprivrednicima mogu osigurati dostojanstven, isplativ život, a zajednici obnovu tla i dostupnost kvalitetne, ekološke i lokalne hrane. - ističe Davi Pejić, direktor Biovege i Zrno eko imanja.

Zrno eko imanje, koje je već prepoznato kao jedan od pionira ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj, ovim projektom prerasta iz primjera dobre prakse u edukacijsku platformu regionalnog značaja.

Edukacijski programi u sklopu Masters of the Soil kombinirat će međunarodni kurikulum i metodologiju MGI Instituta s hands-on radom na Zrnu, omogućujući polaznicima uvid u cjelovit sustav - od uzgoja i organizacije proizvodnje do tržišnog i poslovnog aspekta.

Projekt se razvija u suradnji s Makronovom, obrazovnom ustanovom unutar Biovega grupacije, koja osigurava pedagoški okvir i koordinaciju programa. Masters of the Soil time postaje dio šireg Biovega ekosustava znanja, prakse i edukacije.

Cilj projekta je dugoročan: jačanje lokalnih kapaciteta, stvaranje novih generacija kompetentnih proizvođača te pozicioniranje regije kao relevantnog prostora za razvoj održive, ali ekonomski ozbiljne poljoprivrede.

Zrno eko imanje i Makronova djeluju unutar Biovega grupacije, jedinstvenog cjelovitog poslovnog koncepta koji je kroz desetljeća izrastao u regionalnog lidera u razvoju ekološke hrane, održivih praksi i edukacijskih inicijativa. Kroz projekt Masters of the Soil, ta se uloga potvrđuje i produbljuje kao pokretača znanja i odgovornog razvoja u području ekološke poljoprivrede.

Prijave i više informacija o projektu dostupni su na službenoj stranici https://www.mastersofthesoil.com/