Zoi se ne predaje

Jučer, kada su mnogi obilježavali Valentinovo kao simbol ljubavi, jedna obitelj živjela je drugačiju, tišu i snažniju ljubav - onu u kojoj se ne odustaje ni u najtežim trenucima. Ta ljubav ima ime. Zove se Zoi.

Zoi je dvogodišnja stafordica koja se trenutačno nalazi na liječenju u Beču, gdje prolazi kroz hitne dijalize i intenzivnu medicinsku skrb zbog akutnog zatajenja bubrega. Njezino stanje i dalje je ozbiljno, no borba traje. Uz iznimne napore liječničkog tima i njezinu nevjerojatnu volju za životom, nada i dalje postoji.

Otrov koji je doveo do teškog zdravstvenog stanja ostavio je ozbiljne posljedice, ali Zoi pokazuje iznimnu snagu. Svaki njezin pogled, svaki mali pomak i svaki trenutak stabilnosti podsjetnik su na to koliko je ova borba velika - koliko znači podrška obitelji i zajednice.

Zajednica koja se ne odustaje

Za Zoi je pokrenuta kampanja na platformi GoFundMe s ciljem prikupljanja sredstava za pokrivanje visokih troškova bolničkog liječenja i dijaliza u inozemstvu. Naime, u Hrvatskoj trenutno ne postoji dijaliza za četveronožne ljubimce te je Zoina obitelj pomoć potražila u inozemstvu. Dosadašnja podrška javnosti pokazala je koliko solidarnost zajednice može biti snažna kada je najpotrebnija.

S ciljem podrške, osnovana je i Facebook grupa koja služi za:

prikupljanje donacija za nastavak liječenja,

redovito informiranje javnosti o zdravstvenom stanju i napretku,

pružanje emocionalne podrške obitelji.

Transparentnost je jedan od temeljnih principa ove društvene inicijative - sve medicinske novosti i financijski ciljevi redovito se objavljuju kako bi donatori i javnost imali potpuni uvid u tijek liječenja.

Ljubav koja se bori

Zoi ne zna koji je datum. Ne zna da je jučer bilo Valentinovo. Ali zna da je okružena ljubavlju i podrškom. Njezina priča nadilazi jedan dan u kalendaru - ona je simbol borbe, nade i zajedništva.

Obitelj i prijatelji poručuju: svaka donacija, svaka podjela informacije i svaka riječ podrške korak su bliže cilju - da Zoi ponovno bude zdrava, sretna i bezbrižna zdrava ljubimica u sretnoj obitelji.

Kako pomoći?

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti putem ovog službenog donacijskog linka:

Svaka podrška znači više nego što se riječima može opisati.

Za obitelj, ljubav danas ima ime.​

To ime je Zoi.

#ZoiStrong #LjubavZaZoi #Hitno

#Hope #Power #LoveForZoi #Heal​#ZoisFriends