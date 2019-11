Zanimljivi znakovi visoke inteligencije

Mozak nije jedini organ o kojem ovisi inteligencija, vjerovali ili ne ima i drugih stvari na našem tijelu koji daju do znanja da ste prilično inteligentni.

Duge noge - istraživanje sveučilišta Brown i Sveučilišta Princeton zaključilo je da su visoki ljudi pametniji, a svoje zaključke temelje na tome što su ti ljudi postigli veće rezultate na kognitivnim testovima. Osim toga, takvi ljudi najčešće rade na visokim poslovnim pozicijama koje zahtijevaju i veću razinu inteligencije kao i bolje verbalne i numeričke vještine, ali stručnjaci nisu otkrili direktnu poveznicu visine i inteligencije iako smatraju da bi mogući razlog mogla biti genetika ili pak uloga rane skrbi djeteta koja utječe na mozak.

Ljevaci - mala studija Sveučilišta u Ateni pokazala je kako ljudi koji pišu lijevom rukom imaju veće kognitivne sposobnosti. A osim toga, kada je studija u dva zadatka usporedila ljevake i dešnjake, utvrdila je kako su se ljevaci pokazali boljima u pamćenju i u mentalnoj fleksibilnosti, odnosno bili su bolji u oba testa.

Velika glava - studija objavljena u Molecular Psychiatry proučila je kognitivne i fizičke sposobnosti ispitanika te utvrdila kako su oni koji imaju nešto veću glavu pokazali bolje rezultate na verbalnim i numeričkim testovima te samim time su se pokazali i pametnijima.

Višak kilograma - studija na preko dvije tisuće ispitanika utvrdila je kako su se oni s indeksom tjelesne mase do 20 pokazali boljima u pamćenju nego oni koji su pretili. Autorica istraživanja, dr. Maxime Cournot, utvrdila je kako hormoni masti oštećuju stanice mozga, a drugi razlog, tvrdi ona, činjenica je da je pretilost najpoznatiji rizični faktor kardiovaskularnih bolesti jer dovodi do zadebljanja krvnih žila, a jednako tako i do zadebljanja žila u mozgu, smatra.