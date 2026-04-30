Zanimljiv ciklus Nevena Otavijevića

Nakon niza uspješnih ciklusa s motivima priobalja, gradova na obali, aktova, slikar Neven Otavijević iz Zadra, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor zapaženog opusa, realizirao je nedavno novi ciklus posvećen Marcu Chagallu.

O posebnosti djela i značaju slikara Marca Chagalla nije potrebno ni govoriti, jedan od najvećih u povijesti umjetnosti, bez ikakve sumnje.

Sjećam se izložbe Chagallovih djela u Klovićevim dvorima prije par godina, na više katova, mnoštvo izvanrednih slika, no najviše me se dojmila jedna mala grafika s prikazom Chagallova djeda na krovu kuće, kako gleda prema Vitebsku. Dugo sam osjećao snažne dojmove nakon posjete izložbi.

Otavijević koristi poznate inspirirajuće elemente iz Chagallova sakralnog opusa stvarajući ciklus u različitim kombiniranim tehnikama, kreirajući nove likovne konstrukcije i zamišljaje.

Isus, Gospa, Eva žive svoje nove živote u opusu Nevena Otavijevića, u ovom našem vremenu, u hektičnoj sadašnjosti.

Ciklus sakralnih motiva posvećen Marcu Chagallu u opusu Nevena Otavijevića zanimljiv je i iskren pokušaj umjetnika u stvaranju novoga autentičnog, vlastitog djela s brojnim varijacijama poznatih tema i motiva.