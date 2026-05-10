Heklani šalovi Tamare Bagarić oduševili na Festivalu zajednice u Španskom

Subotnje jutro u Španskom proteklo je u znaku rukotvorina, susjedskog druženja i jedne posebne kreativne energije. Na ovogodišnjem Festivalu zajednice svoju je prvu samostalnu prezentaciju radova uživo održala Tamara Bagarić, autorica koja stoji iza brenda Ša-la-la - i odmah ukrala pozornost posjetitelja.

Na njezinu štandu nije bilo buke, reflektora ni agresivne prodaje. Bili su tu samo šalovi. Ali kakvi šalovi!

Kad heklanje postane umjetnost

Svaki komad koji je Tamara izložila nosi nepogrešiv rukopis - jedinstvene, elegantne motive izrađene s nevjerojatnom preciznošću i osjećajem za detalj. Nije riječ o masovnoj proizvodnji niti o unificiranim uzorcima koje viđamo na sajmovima. Ovdje svaki šal priča svoju priču.

Boje su birane s istančanim ukusom - od suptilnih zemljanih tonova do neočekivanih, odvažnih kombinacija koje razbijaju monotoniju. Vuna je mekana, topla, a opet prozračna. Dovoljno je jedan pogled da shvatite koliko je truda i sati rada utkano u svaki komad, a dovoljno je jedan dodir da poželite jedan ponijeti kući.

Od hobija do brenda s dušom

Tamara Bagarić nije netko tko je odrasla uz heklanje bake i mame - iako se u svakom njezinu radu osjeća poštovanje prema tradiciji. Ono što ona radi je moderna interpretacija heklanja, gdje se klasična tehnika susreće sa suvremenim dizajnom i nosivošću. Njezin brend Ša-la-la upravo to i predstavlja: spoj razigranosti, elegancije i topline koja ne izlazi iz mode.

Festival zajednice bio je idealna prilika za prvi izlazak pred publiku. Među štandovima s domaćim pekmezima, cvijećem i igračkama, Tamarini šalovi djelovali su poput male galerije - i upravo su tako posjetitelji i reagirali. Zastajkivali su, razgledali, doticali, isprobavali. Mnogi su otišli s novim komadom omotanim oko vrata, a još više njih s planom da se vrate.

Više od modnog dodatka

U vremenu brze mode, gdje se odjevni predmeti kupuju danas a odbacuju sutra, Tamara Bagarić radi nešto drugačije. Njezini šalovi nisu sezonski trend - oni su trajni komadi garderobe, stvoreni da traju i da se nose s ljubavlju. Ručni rad, kvalitetan materijal i autorski dizajn danas su pravi luksuz, a Ša-la-la to nudi na iskren, nepretenciozan način i po još uvijek nevjerojatno niskim i pristupačnim cijenama s obzirom na uloženi trud u izradu svakog šala.

Tko god je u subotu prošetao Španskom i zastao pred Tamarinim štandom, vidio je ono što se u svijetu rukotvorina rijetko viđa: strast pretvorenu u tkaninu, umjetnost koja grije.

Više o brendu Ša-la-la, kolekcijama i narudžbama možete pronaći na službenoj stranici www.sallala.hr.