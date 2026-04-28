Ciklus o baletu Renate Facan Kušec

Česti motivi u bogatom opusu akademske slikarice Renate Facan Kušec, cijenjene suvremene hrvatske likovne umjetnice jest i balet, balerine, fragmenti predstava, trenutci plesačica iza pozornice u punoj koncentraciji.

Vrlo rado, osobito inspirirana Renata Facan Kušec realizirala je impresivan broj slika u nizu ciklusa s baletnom tematikom.

Riječ je naravno o klasičnom baletu, o bilježenju dojmova klasičnog repertoara s prepoznatljivim figurama i pokretima.

Djelo ove slikarice s baletim temama obilježeno je vrlo emotivnim pristupom i suptilnom realizacijom, realiziranih u brojnim ciklusima u ulju i akrilu.

Vrhunski klasični balet uvijek je pripadao samom vrhu umjetnosti, od glazbe, preko koregrafije do baletnih umjetnika, solista i članova ansambla i uvijek bio inspirativan i bio u središtu pozornosti mnogih slikara, fotografa.

Renata Facan Kušec dala je svojim opusom posvećenom baletu značajan doprinos aktualnoj hrvatskoj likovnoj produkciji.