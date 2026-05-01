Nova skulptura Hame Čavrka

Akademski kipar i grafičar Hamo Čavrk, autor iznimnog opusa, ulja, skulptura i grafika, donedavni profesor na APURI i danas nastavlja svoje pustolovno putavanje bespućima nepoznate likovnosti, uvijek u potrazi za novim, iznenađujućim i neviđenim.

Dana's aversion , naziv je nove, visoke konstrukcije, guste poput oblaka s raznobojnim strjelicama koje prijeteći izviru iz središta, probijajući se kroz višekatne slojeve, okomite, uspravne bolje je reći.

Žuta i plava boja u međusobnom razumijevanju nerazumijevanja.

Šarenilo kolora ponešto ublažuje hektičnu atmosferu koja izvore iz ove visoko prema nebu prodiruće konstrukcije.

Splet oblika ne doima se tako opasan, nasrtljiv, možda je samo djetinje razigran , ne primjećuju se vidljive i nevidljive ograde.

Vjerojatno će se vremenom Hamo Čavrk odlučiti za još veće i kompliciranije konstrukcije, u jednako veselom tonu, no biti će bliže nebu.

Nanizane razine paralelnih svjetova Hame Čavrka polako poprimaju sve prepoznatljivije obilježje, posebno u ovoj skulptorskom djelu Dana's aversion.

Vrlo zanimljiva, prepuna upita i izazova konstrukcija Hame Čavrka, visoka, uspravna, plavo žuta kombinacija.