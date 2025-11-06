Kako se utopliti po zimi?

Zima i dalje dolazi i odlazi, no bez obzira na sve promjene, niske temperature ne bi trebale biti razlog da izbjegavate fizičke aktivnosti poput hodanja, džogiranja ili vožnje biciklom. Uvjet je jedino - prikladno se odjenuti.

Uvijek kada izađete van po hladnom vremenu, posebno je važno da vam glava i noge ostanu tople. Hladne noge povećavaju mogućnost prehlade, a tijelo gubi značajnu količinu topline kroz glavu, objašnjava njemačka udruga ljekarnika (ABDA).

Dijabetičari moraju obratiti posebnu pažnju na tople čarape i odjeću jer osjetljivost njihovih nogu na temperaturu može biti smanjena.

Opće je pravilo da se treba odjenuti slojevito. Naime, ako vam tijekom fizičke aktivnosti na otvorenom postane prevruće, jedan sloj se uvijek može skinuti.

Ukratko - ako ne želite da vam bude hladno, napravite jednu temeljitu inventuru svog ormara, jer je gotovo sigurno da ćete u njemu pronaći sve što vam treba!