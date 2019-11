Zašto je nužno spavati dovoljno?

Loša vijest za one koji ne spavaju dovoljno - spavanje čisti toksine iz mozga uključujući one koji vode do Alzheimerove bolesti.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Science nadograđuje se na ranija istraživanja na miševima koja su sugerirala da san fizički čisti toksine koji nastaju kada mozak obavlja normalne funkcije. Događa li se nešto slično i ljudima? Laura Lewis, inženjerka biomedicine, napravila je zanimljivo istraživanje, piše Inc. Njezino istraživanje pokazalo je da spavanje omogućuje vašem mozgu da se "okupa", te tako ispire sve toksine koji se nakupljaju kadamozak obavlja svakodnevni posao.

Dobra vijest za oboljele od Alzheimera

Ta je vijest najvažnija za pacijente koji boluju od Alzheimera jer može otvoriti put do novih liječenja. "Pronalazak načina da se očisti sve to smeće mogao bi biti mnogo moćniji od fokusiranja na samo jedan dio problema", objašnjava Sara Harrison.

"Možda je najvažnija poruka - san je ozbiljna stvar", kaže Maiken Nedergaard, stučnjak za spavanje. "Doista morate spavati da biste imali zdrav mozak jer se električna aktivnost povezuje s praktičnim funkcioniranjem", kaže na kraju.