Kako se prije slavilo Valentinovo?

Samo podrijetlo "blagdana" Valentinova svima nam je poznato - rijekom Rimskoga carstva, svetog Valentina su u trećem stoljeću pogubili zbog vjenčavanja vojnika kršćanske vjere kojima je rimski car to zabranio. Kroz stoljeća slavlje svetog Valentina se mijenjalo, pa su tako pronađeni zapisi o gozbama njemu u čast iz osmog stoljeća, a njegov dan postao je isključivo povezan s ljubavlju u 14. i 15. stoljeću. A, kako su Valentinovo slavili u regentskoj eri?

Volim te... onoliko koliko si mogu priuštiti

U Engleskoj, u doba vladavine princa regenta, poslati pismo bila je privilegija moguća isključivo onima koji su si to mogli priuštiti. Slanje pisma bilo preskupo svakom prosječnom radniku, jer su se pisma naplaćivala po stranici! Zato su, pri slanju čestitki za Valentinovo, mladići ove ere morali biti kreativni.

Tako su čestitke postale manje, a vizualno ljepše. Poslane čestitke bile su jednako raznolike kao i njihovi pošiljatelji. Neki su svoje čestitke izrađivali od papira s pozlaćenim rubom, obrubljene čipkom - pravom čipkom, a ne papirnatom čipkom jer ona još nije bila izumljena. Čestitke su mogle biti reljefne ili imati zlatni preklop, pa čak i šljokice. Oni koji si nisu mogli priuštiti takav luksuz izrađivali su ih od jednostavnog papira, koji je još uvijek bio skupa roba za manje imućne. Cvijeće je bilo najčešći ukras, ali čestitke su također bile ukrašene srcima, pticama i kupidima.

Oni koji su se smatrali pjesnicima pisali su vlastite stihove, ali najvjerojatnije su kopirali stihove poznatih pjesnika ili čak iz knjiga koje su sadržavale posebne poruke za Valentinovo. Ove su knjige čak sadržavale i odgovore koje je dama mogla koristiti kako bi ohrabrila ili uništila nade svog obožavatelja.

Sve je zatim promijenila... pošta!

Sve se mijenja 1840. godine reformom britanske pošte kada slanje pisma dobiva fiksnu cijenu - i to jedan penny! Sad kada je slanje pisama moguće većini, čestitke za Valentinovo postaju mogućnost jako dobre zarade. Od tada kreće masovna proizvodnja čestitki za Valentinovo.

Složi mi čestitku!

No, nama će najzanimljivije uvijek biti takozvane čestitke "torbica slagalica", tip čestitke za Valentinovo koja je postala popularna u prvoj polovici 19. stoljeća - baš zato što se nije moglo koristiti puno papira, oni zaljubljeni pokušavali su iskoristiti što više mjesta na papiru kako bi svojim voljenima prenijeli svoje osjećaje!

Ove su se čestitike slagale tako da se vidio samo njihov centar, a osoba bi morala odgonetnuti kako ju rastvoriti da bi mogli pročitati cijelu čestitiku!

A, ako i vas zanima ovakva čestitka, bez brige! Napravili smo prototip čestitke kako biste se mogli izvježbati i sami svojim najdražima napravili najposebniju čestitku za Valentinovo koju su ikada vidjeli! Čestitku možete preuzeti ovdje i sami ju isprintati, a kako ju složiti možete vidjeti na našim društvenim mrežama!

Sretno Valentinovo želi Vam Naklada Neptun!