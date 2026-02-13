Prevaranti rade prekovremeno za Valentinovo

Kako se približava Valentinovo, lako je prepustiti se obećanju nove veze. To može zamagliti našu prosudbu i dovesti do toga da propustimo rane znakove upozorenja, stvarajući upravo onu vrstu ranjivosti koju prevaranti žele iskoristiti.

Svakoga dana putem aplikacija za upoznavanje i društvenih mreža dijele se lažne poruke, pri čemu prevaranti koriste sve sofisticiranije metode, umjetnu inteligenciju i druge tehnologije kako bi manipulirali žrtvama i naveli ih da pošalju novac putem obmane i umjetno stvorene emocionalne povezanosti.

Više nego ikad prije, prevaranti također koriste društvene mreže i umjetnu inteligenciju kako bi svoje poruke prilagodili svakoj pojedinoj osobi, što znači da ljubavna poruka koju dobijete i koja se u potpunosti slaže s vašim stavovima možda i nije tako smiješna slučajnost.

Ako vam netko iznenađujuće rano kaže da vas voli ('love bombing'), izmišlja razloge zašto se ne može sastati s vama (izolacija i prebacivanje komunikacije na privatne platforme i aplikacije za dopisivanje) te završava razgovore pričama o nadolazećem financijskom dobitku (stvaranje osjećaja hitnosti i prisile), trebali bi biti oprezni.

Ostali znakovi upozorenja uključuju interakcije koje nisu vođene logikom ili transparentnošću, već intenzitetom, izolacijom i opsesijom. Napredak tehnologije prevaranti mogu iskoristiti za izradu lažnih videa i fotografija, odnosno deepfakeova ili drugih uvjerljivih metoda prijevare.

Visa svakodnevno pomaže spriječiti tisuće pokušaja prijevara na svojoj mreži, no kada je riječ o kriminalcima koji su vrhunski manipulatori, potrošači moraju biti svjesni da ti profili, poruke, pa čak i fotografije i videozapisi mogu biti iznimno realistični i uvjerljivi. Budite oprezni pri slanju novca osobama koje ste upoznali isključivo online, bez obzira na to koliko hitno ili pouzdano to izgledalo.

Ako mislite da ste prevareni, trebali biste što je prije moguće prijaviti incident svojoj banci. Imajte na umu da se nikada ne biste trebali osjećati krivima ili sramiti se zbog toga što su vas ciljano napali okorjeli kriminalci.

Kako prepoznati potencijalnu romantičnu prijevaru - i što učiniti?

Uobičajeni znakovi upozorenja uključuju:

• Zahtjeve za novcem od osobe koju niste upoznali uživo, osobito ako tvrdi da je riječ o hitnom ili kratkoročnom zahtjevu

• Nedosljednosti u njihovoj priči

• Brzo dijeljenje osobnih detalja - osobito tragičnih priča osmišljenih kako bi izazvale suosjećanje (i financijsku potporu)

• Oklijevanje oko susreta uživo ili video poziva (bez obzira na to koliko inzistiraju da to žele)

• Tvrdnje o visokim primanjima ili očekivanju velikog financijskog dobitka, ali bez trenutnog pristupa sredstvima

• Pretjerano glamurozne fotografije ili samo jedna ili dvije slike na profilu za upoznavanje - većina stvarnih ljudi objavljuje kombinaciju profesionalnih i privatnih fotografija

Ključno je provjeriti nečiji identitet putem neovisnih izvora, uključujući provjeru fotografija pomoću obrnute pretrage slika kako biste se uvjerili da nisu ukradene od nekog drugog.

Budite oprezni s online vezama koje se razvijaju prebrzo, osobito ako netko vrlo brzo kaže „volim te".

Zapamtite: kriminalci su vrhunski manipulatori i namjerno se prikazuju ranjivima kako bi stekli povjerenje