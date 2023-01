Z-Sustav online roulette klađenja

Sastoji se od kotača ruleta (po kojem je igra dobila ime) i ploče s crnim i crvenom brojevima. Igra se u osnovi sastoji od stavljanje uloga na brojeve na ploči. I pričekajte da loptica u kotaču ruleta odluči o vašoj sreći.

Međutim, iza ove uočene jednostavnosti i nasumičnosti već postoje potencjalny strategije igranja koje kladioničari mogu koristiti za pobedu. Igre ruleta nisu samo igra na sreću, uključeno je mnogo matematike i možete je pronaći na stranicama kao što je 22Bet.

Stoga vam u ovom članku predstavljamo Z sustav klađenja. A ako to dobro naučite, možete dokazati svoju strategiju na našem online casino mjestu i osvojiti velik novac.

Sustav Z i Fibonaccijev niz

Z sustav klađenja jedan je od najjednostavnijih i najčešće ga koriste igrači zbog velike vjerojatnosti dobitka. Međutim, to je sofisticiran sustav za one koji se ne žele kladiti u velike količine novca. To je sustav progresivnog dobitka, što znači da igrač postupno povećava svoj ulog, čime se povećava vrijednost nagrade. Zbog toga igrači koji koriste ovaj sustav obično ograničavaju runde klađenja kako bi minimizirali inherentni gubitak.

Logika koja stoji iza sustava Z je klađenje prema poznatom Fibonaccijevom nizu. Možda ste čuli za ovaj niz brojeva u filmovima kao što je Da Vincijev kod ili drugim vrstama kockanja.

Fibonaccijev niz

Fibonaccijev niz stvorio je u 13. stoljeću talijanski matematičar Leonardo od Pise u biti se sastoji od niza brojeva čiji je redni broj rezultat zbroja dva prethodno broja.

Dakle, imamo sljedeći redoslijed: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... Imajte na umu da je na primjer broj 8 rezultat zbroja 3 + 5, koji su njegovi brojevi prethodni.

Na temelju ovog niza, igrači razvoju System Z. Sada ćemo vam pokazati kako se to primjenjuje na rulet.

Primjer Z sustava

Sustav Z cilja klade na desetke koje imaju izgleda za pobedu 1:3. Važno je pojasniti da ova strategija nije prikladna za oklade koje imaju verojatnost od 50%. To znači klađenje na crno ili crveno, neparno ili parno, veće ili niže. Kao što znamo, na ploči ruleta postoje tri stupca od po 12 brojeva. Svetko čiji niz na pred je za tri do 36.

Naoružan Fibonaccijevim nizom, igrač kladi samo jednu jedinicu u jednom od tri stupka u prvom krugu. Opet u drugom. U trećoj dvije jedinice i tako dalje. Ako igrač izgubi svaku rundu, nastavlja povećavati uloge. Ako pobijedi, vraća se na početak niza. I koliko god često želite.

System Z je samo strategija igre, a ne zajamčena formula za uspjeh. Zato ne gubite vrijeme i isprobajte ovu strategiju na našim online ruletima.