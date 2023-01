Sat sudnjeg dana nikad bliže ponoći

"Bilten nuklearnih znanstvenika", neprofitna organizacija koja od 1947. vodi taj simboličan projekt, obznanila je na tiskovnoj konferenciji u Washingtonu svoj novi sat koji mjeri blizinu svjetske katastrofe.

Kazaljke sata pomaknute su za 10 sekunda i sada su na 90 sekunda do ponoći, sve bliže neminovnoj kataklizmi koja, nadaju se stručnjaci, nikad neće nastupiti.

Godine 2000. sat je postavljen na 100 sekunda do ponoći, što je tada bio rekord od njegova nastanka.

"Pomičemo sat i najbliži je ponoći nego ikad", rekli su znanstvenici kada su objavili sat, dodajući da su takvu odluku donijeli zbog "sve veće opasnosti od rata u Ukrajini", ali "ne samo" zbog toga.

U početku, nakon Drugog svjetskog rata, kazaljke sata su pokazivale sedam minuta do ponoći. Godine 1991., na kraju Hladnog rata, vraćene su na 17 minuta do ponoći. U 1953. te u 2018. i 2019. pokazivale su dvije minute do ponoći.

Bilten nuklearnih znanstvenika osnovao je 1945. Albert Einstein i stručnjaci koji su radili na projektu "Manhattan" koji je proizveo prvu atomsku bombu. Skupina svake godine objavljuje novi sat prilagođavajući kazaljke u skladu s događanjima u svijetu.