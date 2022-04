Yotam Ben Horin prije Lemonheadsa u Vintageu

Yotam Ben Horin najpoznatiji je kao pjevač i basist izraelskog punk rock benda Useless ID, a nastupajući samostalno njegova glazba više graniči s indie i alternativnom rock scenom. Nakon prvog solo izdanja "Distant Lover", kao i "California Sounds", najnoviji materijal "Young Forever" najavljen je istoimenim singlom i bit će objavljen u svibnju.

Yotam Ben Horin- "Sad"

Grupa The Lemonheads predvođena Evanom Dandom, vraća se u Zagreb u sklopu "It's a Shame About Ray" obljetničke turneje kojom slave 30 godina legendarnog albuma, a svirat će ga u cijelosti.

Prozvan jednim od najboljih generacijskih albuma, neki kritičari su ga opisivali bubblegrungeom pokušavajući ga smjestiti između grungea i melodičnog popa. Kultni studijski album je obilježio devedesete uz pjesme poput "It's a Shame About Ray", "Confetti", "My Drug Buddy", "Alison's Starting to Happen", "Bit Part" ili "Kitchen". Veliku obljetnicu prati i izlazak deluxe vinilnog izdanja koje sadrži i do sada neobjavljene sessione i demo snimke.

The Lemonheads - "Mrs. Robinson"

Zagrebački nastup bit će prilika čuti kultne pjesme s albuma, ali i presjek karijere benda uz singlove poput „Hospital", „Into Your Arms", „Left For Dead", „Being Around" ili „Big Gay Heart".

The Lemonheads su osnovani davne 1986., a Evan Dando je do danas ostao jedini originalni član. Globalni uspjeh doživjeli su s albumima "It's A Shame About Ray" i "Come On Feel The Lemonheads" te obradom klasika Simona & Garfunkela "Mrs Robinson". Nakon kratkog prestanka, vratili su se 2005. s kolekcijama obrada "Varshons".

The Lemonheads - "It's A Shame About Ray"

Ulaznice su u prodaji po 120 kn, a na dan koncerta cijena će iznositi 140 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.