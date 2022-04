Povratak velikih inozemnih koncerata

Uz premijerne nastupe, kao i povratak glazbenih velikana, počevši s travnjem LAA u Zagreb i na obalu do kraja ljeta dovodi imena poput Franz Ferdinand, Skunk Anansie, Simple Minds, Placebo, Whitesnake, Dream Theater, King Gizzard & The Lizard Wizard, Gojira i Lorde.

Neposredno pred dolazak prvih u nizu, škotskih rockera Franz Ferdinand, ukinute su sve mjere koje su bile na snazi protekle dvije godine, tako će se nabrojani koncerti održati u punim kapacitetima i bez provjeravanja Covid dokumenata na ulazima. Vjerojatno najupečatljivija potvrda povratka na staro izuzetno je optimistično djelovala na publiku koja proteklih tjedana u osjetno većoj mjeri kupuje ulaznice za sve koncerte. Proljeće 2022. definitivno je moment kad se ponuda velikih koncerata vraća na onu iz 2019. godine.

Franz Ferdinand - "Take Me Out"

Prvo veliko dvoransko inozemno gostovanje u Hrvatskoj nakon dvije godine upisat će Franz Ferdinand. Škotski rock bend u Domu sportova će 25. travnja predstaviti najveće hitove iz dva desetljeća duge karijere s kojima je bend osvojio svijet. Turneja "Hits To The Head" donosi rock klasike "Take Me Out", "Do you want to", "No You Girls", "Walk Away", "This Fire", "Love Illumination", "Michael", "Ulysses", "The Dark Of The Matinée", "Glimpse of Love", a svi pokazuju zašto su Franz Ferdinand postali jedan od najvećih rock bendova i glazbena institucija bez kojih se teško može zamisliti program ijedne radijske postaje ili dobrog tuluma, a ogroman interes za prvi samostalni nastup i prvu greatest hits znači da bend očekuje puna dvorana.

Skunk Anansie - "This Means War"

Britanske rock legende Skunk Anansie dolaze u Dom sportova 13. svibnja, na drugi dio velike slavljeničke turneje „25 Live @ 25". Povratak u Zagreb će obilježiti sve najvažnije pjesme iz repertoara, uključujući singlove poput „Hedonism", „Weak", „I Can Dream", „Twisted", „Charlie Big Potato", „Secretly", „Because Of You", „Brazen (Weep)", „Charity", „Tear The Place Up", „Secretly", „The Skank Heads", „Yes It's Fucking Political" te posljednji singlovi „What Do You Do For Love", „This Means War". Recenzije turneje govore da bend utjelovljuje moć rocka i dalje pokazuje ono najbolje od sebe.



Dream Theater - "The Alien"

Prog rock titani Dream Theater povodom velike svjetske turneje Top Of The World dolaze u petak 27. svibnja u Dom sportova. U Zagreb donose svoju kompletnu produkciju koja uključuje ozvučenje, rasvjetu i video zidove, pa će fanovi uživati u audio-vizualnom spektaklu. Nastup dolazi nakon osvojenog Grammyja za najbolju metal izvedbu godine za singl "The Alien", a pridružit će im se kanadski prog metal pjevač i gitarist Devin Townsend.

Lorde - "Royals"

Jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, novozelanđanka hrvatskih korijena Lorde, premijerno će nastupiti u ovom dijelu Europe i to na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila 18. i 19. lipnja, a oba koncerta su rasprodana. Višestruka dobitnica Grammyja i jedna od najmlađi izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice podsjetit će na neke od svojih mega hitova s prva dva albuma, ali i predstaviti novo studijsko izdanje "Solar Power".

Placebo - "Every You, Every Me"

Engleski art-rock velikani Placebo na zagrebački stadion Šalata stiže 27. lipnja u sklopu velike svjetske turneje, ali i promocije dugoočekivanog albuma "Never Let Me Go". Zagreb će tako na omiljenoj pozornici u centru grada među prvima čuti kako zvuči novi Placebo, a bend će podsjetiti i na svoj prebogati katalog kojeg čine pjesme iz dva i pol desetljeća duge karijere poput "Every You Every Me", "Pure Morning", "Special K", "The Bitter End", "English Summer Rain" ili "Special Needs".

Simple Minds - "Don't You (Forget About Me)"

Zagrebački koncert grupe Simple Minds na rasporedu je u četvrtak, 30. lipnja, a legendarni rock bend predvođen Jimom Kerrom na stadion Šalata stiže u sklopu velike turneje "40 Years Of Hits". Škotski rock velikani obilježit će četiri desetljeća rada koncertom koji će sadržavati sve najvažnije pjesme iz prebogatog opusa poput "Don't You (Forget About Me)", "Alive & Kicking", "Belfast Child", "Mandela Day", "Promised You A Miracle".

Whitesnake - "Here I Go Again"

Legendarni hard rock bend Whitesnake kroz cijelu 2022. kreće na veliku svjetsku oproštajnu turneju, a Zagreb će ih imati prilike po posljednji put vidjeti u subotu 2. srpnja na stadionu Šalata. Davidu Coverdaleu, frontmanu ovih rock divova i jednom od najvećih rock vokala u povijesti, pridružit će se talentirani Dino Jelusick, novi član Whitesnake touring postave. Donose hitove iz prebogate karijere poput "Here I Go Again", "Is This Love", "Still Of The Night", "Give Me All Your Love", "Crying In The Rain", "Slow An' Easy", a uz njih nastupaju i glam metal legende Steel Panther.

Gojira - "Silvera"

Francuska metal mašina Gojira dolazi u zagrebački Dom sportova 30. srpnja. Jedan od najznačajnijih metal bendova posljednjih desetak godina, sa zaleđem od sada već sedam albuma, će na velikoj svjetskoj turneji kroz dužu minutažu predstaviti svoj impresivan opus u kojem kombiniraju elemente death, math, progresivnih i post-metal žanrova s temama o filozofiji i okolišu.



King Gizzard & The Lizard Wizard - "Rattlesnake"

Psihodelični australski rock majstori King Gizzard & The Lizard Wizard premijerno dolaze u Hrvatsku i to 2. i 3. kolovoza 2022. na tvrđavu sv. Mihovila u Šibeniku. Poznati po konstantnom mijenjanju set liste i nepredvidivim live nastupima, za očekivati je da će bend u Šibeniku izvesti nešto slično njihovim poznatim rezidencijama. Ulaznice za prvi datum su rasprodane, a dostupne su samo za 3. kolovoza.

Bogata lista klupskih nastupa također predstavlja jaka inozemna gostovanja. 2. svibnja Julien Baker je u Tvornici kulture, a 3. svibnja u Vintage Industrial Bar dolaze Lemonheads. 8. svibnja u Tvornicu kulture dolaze Eagles of Death Metal, a na istom mjestu 11. svibnja nastupa William DuVall. 28. lipnja u Tvornicu dolaze Mastodon, Kvelertak i Baroness.

Službena prodajna mjesta svih ulaznica su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ulici Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dancing Bear CD Shop (Gundulićeva 7), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.