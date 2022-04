Najbolji Queen tribute bend na svijetu u danas stiže u Boogaloo

Queen Real Tribute u čast svojih legendarnih uzora sprema još jedan spektakl u Boogaloou, a on će se dogoditi u četvrtak, 14. travnja. Klub se otvara u 20h, početak koncerta očekuje se oko 21h. Zbog svog fantastičnog zvuka i energičnih nastupa istinski podsjećaju na ovaj slavni britanski sastav te ih mnogi smatraju najboljim Queen tribute bendom na svijetu.

Ludilo korone polako ostaje iza nas, a mi se nakon tri godine vraćamo u Boogaloo, mjesto odakle je prije 15 godina naše putovanje i započelo. Izuzetno smo emotivni kad je zagrebačka publika u pitanju, s kojom smo toliko duboko povezani sve ove godine, gdje smo stekli mnogo prijatelja i najdubljih uspomena za cijeli život. Jedva čekamo da vas sve vidimo u četvrtak u velikoj dvorani kluba Boogaloo, da razmijenimo emocije i energije. Malo smo deblji i ćelaviji, ali su srce i ljubav prema Queenu još uvijek na svom mestu, otvoreni i dostupni, izjavio je ususret koncertu basist benda Ivan Đerfi.

Od samih početaka pa do dana današnjeg, ovaj bend je nizao fantastične uspjehe. Prvo su stekli ime u europskim okvirima, zatim su se otisnuli do dalekog Brazila gdje su imali čak 70 koncerata unutar četiri velike turneje. U ljeto 2012. su u Beogradu svirali pred nevjerojatnih 60 tisuća ljudi. Bend se izdigao na novu razinu kad su napravili show pod nazivom „Queen Symphony by Real Tribute" s postavom koja se sastoji od simfonijskog orkestra koji broj 42 instrumenta i zbora od 16 ljudi.

Produkcija je postigla ogroman uspjeh te su nakon rasprodanih glazbeno-scenskih spektakala u Beogradu i Zagrebu nastavili nastupati u Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i ostalim državama, a 2018. godine bend je gostovao na Dalekom istoku, točnije u Kini gdje su stekli velik broj obožavatelja.

Sljedeći veliki uspjeh bio je njihov prvi nastup u Rusiji gdje je posljednja turneja odrađena u prosincu 2019. godine s ruskim simfonijskim orkestrima iz Moskve i Vladivostoka, a nastupili su i Južnoj Koreji. Današnji sastav čine pjevač Ivan Ristanović, Nenad Bojković na gitari, basist Ivan Đerfi i bubnjar Radoš Ćapin. Kad ovi momci zapjevaju hitove kao što su „The Show Must Go On", „Bohemian Rhapsody", „We are the Champions" teško je ostati imun i ne pridružiti im se! Svi putevi vode u četvrtak, 14. travnja u Boogaloo!

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 75 kuna mogu se kupiti preko sustava Entrio, a na ulazu će ako ih ostane koštati 90 kuna.