Xiaomi priprema lansiranje još jednog modela do kraja ove godine

Već smo se pomalo zabrinuli jer Xiaomi nije objavio niti jedan novi pametan telefona više od mjesec dana. Ali sve je pod kontrolom! Prema glasinama na Weibo društvenoj mreži, između 17. i 26. prosinca siže Xiaomi Play.

Xiaomi Play orijentiran je za igre, ali neće biti uključen u seriju Black Shark jer je budžetni model. Šuška se o Snapdragon 710 čipsetu s frekvencijom sata od 2,2 GHz, Adreno 616 GPU, 6 GB RAM-a, 128 GB interne memorije i podrškom za najnovije komunikacijske tehnologije. Očekuje se Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE , GNSS. Ne vrijedi računati na NFC čip za rad s sustavom Google Pay, jer ga Xiaomi uporno izbjegava implementirati u svoje modele, čak i one top specifikacija.

Što se tiče sustava, Xiaomi Play trebao bi biti pokretan MIUI 10 na temelju Android 9.0 Pie. Očekuje se da sustav ima i poseban način za igranje pri kome svi resursi čipseta su na raspolaganju samo aplikaciji koja se izvodi. Upravo kao što ima BlackShark s kojim smo uživali testirajući ga.

Dodali bi, obzirom na dosadašnju praksu tvrtke Xiaomi, ako ovaj model bude imao cijenu oko 250 dolara, zasigurno bi mogao postati bestseler među kupcima. Sada ostaje samo čekati službenu najavu.

