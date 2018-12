Instagram ima glasovne poruke – napokon!

Komunicirati putem Instagrama postao je prikladnije kroz Instagram Direct glasovne izravne poruke do jedne minute bez ograničenja na određenu vremensku liniju.

Instagram je dobio dugo očekivanu funkciju glasovnih poruka. Ovaj novi dodatak lijepa je alternativa WhatsAppu i Facebook messengeru. Mišljenja smo kako je trebala biti dostupna i prije pet godina, od kada je ima Facebook Messenger. No, Facebook ekipa je sve do sada bila suprotnog mišljenja.

Snimanje i slanje audio poruka je više nego jednostavno:

U gornjem desnom kutu dodirnite ikonu "Izravna poruka" → odaberite kontakt jedne ili više osoba → u tekstualnom okviru potražite ikonu "Mikrofona"→dodirnite i držite za snimanje → kada završite svoj monolog, otpustite istu kako bi se automatski poslala

Ako želite izbrisati audio zapis i ponovo snimiti, samo prstom ga prebacite u kantuza smeće za brisanje. Nemate li još na svom Instagram profilu vidljivu ovu novu audio opciju, ažurirajte aplikaciju na najnoviju verziju.

Što mislite o ovoj novoj značajki? Komentirajte u nastavku i pratite nas na Instagramu!

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal >>