Xiaomi Mi Max 3 recenzija

Na tržištu nema puno mobilnih uređaja s ogromnim zaslonom čije su duljine dijagonala zaglavile na putu između tableta i pametnog telefona. Xiaomi i Asus su među poznatim proizvođačima koji u ponudi imaju upravo takve uređaje. Budući da su Asus modeli teže dobavljivi u Hrvatskoj, za test smo odabrali Xiaomi Mi Max 3 s duljinom dijagonale zaslona koja doseže 6,9 inča.

Uobičajeni je evolucijski razvoj prošlogodišnjeg Mi Max 2 uređaja. Dobio je dvostruku kameru, MIUI 10 operativni sustav i još snažniju bateriju. Analizirat ćemo sve aspekte ovog uređaja koji u svom formatu zahtijeva džepove posebnih veličina.

Tehničke specifikacije

Dimenzije: 7.99 x 176.15 x 87.4 mm

Masa: 221 g

Ekran: IPS, 6,9 inča, 18: 9, 2.160 x 1.080 piksela 350 ppi

SoC: Qualcomm Snapdragon 636 (1.8 GHz)

Grafički adapter : Qualcomm Adreno 509

Memorija: radna 4 GB, interna eMMC 64 GB

Baterija: 5500 mAh litij-polimer

OS: MIUI 10 temeljen na Android 8.1 Oreo

Kamere

Primarna: 12 MPix f / 1.9 - sekundarna: 8 MPix f / 2.0

Prednja:

Povezivanje: Dual SIM, LTE, GPS, USB 2.0, 3,5 mm audio priključak, 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0,

Senzori: ubrzanja, žiroskop, blizine, kompas

Cijena - prosinac 2018: 2.079,00 kn Neutrinomobile

Dizajn, ergonimija i kvaliteta izrade

O izgledu Xiaomi Max 3 nema se nešto posebno za reći. Očekivala sam neku kreativnost, iako se radi o uređaju nestandardnog formata. Klasičnog je, pomalo datiranog dosadnog dizajna. Šteta. Dolazi u precizno obrađenom metalnom kućišta i 2.5D staklom otpornim na ogrebotine na prednjoj strani. Međutim, ne nosi Gorilla Glass potpis već je Xiaomi koristio neko jeftinije rješenje kako bi se smanjili troškovi. Zato bi bilo dobro da nabavite dodatno zaštitno staklo.

Rubovi kućišta su blago zaobljeni kako bi se što više prilagodili dlanu optimizirajući osjećaj stiska. Iako je zapravo tanak, debljinom 7,99 mm osjeti se njegova težina od 221 grama u ruci. Pod određenim scenarijima moguć je rad jednom rukom, ali općenito, teško je kontrolirati uređaj širine gotovo 9 cm ( 87.4 mm ) bez obje ruke. Međutim, softver podržava geste i način rada za olakšano rukovanje jednom rukom.

Xiaomi za ovaj model nije podlegao Appleovom trendu izbacivanja 3,5 mm audio ulaza za slušalice. On se nalazi na vrhu uz vrlo praktičan infracrveni daljinski upravljač i mikrofon za otkazivanje buke.

Dno je rezervirano za mikrofon, USB tip C sučelje 2.0 brzine i zvučnik. Ispod samo jedne rešetke je zvučnik. Standardno, na desnoj strani su vrlo osjetljive tipke za uključivanje / isključivanje uređaja i podešavanje glasnoće, dok se na lijevoj, ispod kapice, skriva ulaz za dvije SIM kartice ili jednu memorijsku i Nano-SIM.

Stražnja metalna mat površina bit će vrlo brzo zamrljana prstima. Na vrhu i dnu nalaze se gotovo nevidljive antenske trake postavljenje injekcijskim lijevanjem. Tu su u okomitoj konfiguraciji leće kamera, bljeskalica i čitač otisaka prstiju.

Visina senzora za neke će biti dobro pogođena, za druge baš i ne. Sve ovisi o veličini vaše šake. Na primjer, kažiprst moje ženske ruke može uz lagano istezanje dotaknuti osjetljivo područje.

Senzor prihvaća 5 otisaka prstiju. Sam po sebi je standardan, kapacitivan. Dok prst nije mokar ili prljav, senzor radi vrlo brzo i potrebno je manje od sekunde za uključivanje uređaja. Skener se može koristiti ne samo za otključavanje pametnog telefona ili pojedinačnih aplikacija, već i za omogućavanje moda rada za djecu i potvrde plaćanja.

Osim otiska prstiju podržano je otključavanje prepoznavanjem lica korisnika uz AI podršku. Radi brzo u dobrim uvjetima osvjetljenja. S obzirom na položaj stražnjeg otiska prsta, mnogi će cijeniti ovaj način biometrijske zaštite za otključavanje.

Prednja strana djeluje koncizno. Gornja i donja margina oko zaslona su u osnovi iste širine, a omjer prednje strane i zaslona iznosi 85.19 %. Nije loše, zar ne?

Na gornjoj margini je zvučnik za razgovore, senzor blizine i osvjetljenja, prednja kamera, LED za obavijesti i noćne selfie snimke. Ispod nema elemenata jer su navigacijske tipke dio zaslonske površine, ali možete ih isključiti i koristiti geste.

Zaslon

Zaslon na dijagonali 6,9" donosi rezoluciju 2.160 x 1.080 piksela gustoće 342 ppi. Teško je vidjeti zrnatost gledate li na zaslon s udaljenosti oko 25 do 30 cm. Ono što ovaj ogroman zaslon razlikuje od tableta jest prikaz omjera 2: 1 (18: 9). Međutim, u usporedbi s trenutnim pametnim telefonima, u biti ne prikazuje više sadržaja, već samo uvećani.

Kvalitetom prikaza je u skladu s cijenom. Široki kutovi gledanja tipični su za IPS matricu. U postavkama se nudi na odabir adaptivni način rada, poboljšani i standardni. Bez obzira koji odaberete, kontrast mjeri 1500:1, a maksimalna svjetlina je 470 cd/m2. Svjetlina je dostatna za svakodnevnu upotrebu, kao i tijekom sunčana dana zbog kombinacije polarizacijskog sloja i nedostatka zračnog raspora. Govoreći o bojama podržava 100 - 117 % sRGB i 84% NTSC raspon boja.

Performanse i produktivnost

Mi Max 3 koristi 14nm Snapdragon 636 popularan mid-range čip s CPU od 8 x Kryo 260 jezgre na maksimalnom taktu 1,8 GHz. SoC kombinira 4 GB LPPDR4X dual kanalnog RAM-a i 64 GB eMMC 5.1 interne flash memorije. Korisnički ostaje 53,68 MB. Proširiva je memorijskom karticom i USB flash memorijom u OTG modu.

Izvedba nije loša, ali da je Xiaomi umjesto navedenog čipseta odabrao Snapdragon 660, bio bi pun pogodak. Glavni razlog je što je GPU Adreno 509 lošiji od Adreno 512 u SD 660.

Vizualne tranzicije su odlične, aplikacije se pokreću brzo, a glatkoća rada održiva je za čitanje dugih članaka, rad s uredskim softverom, komunikaciju na društvenim mrežama i gledanje videa.

Evo rezultata nekih sintetičkih testova...

GeekBench 4 Pro - Single score 1339 // Multi score 4675

3DMark Sling Shot Extreme - OpenGL ES 3.1: 759 bodova // Vulkan 760

Andro Bench : brzina sekvencijalnog čitanja 260.35 MB/s // sekvencijalnog pisanja 196.1 MB/s

GFX 3.0 Manhattan (1080p offscreen) -16 // GFX 3.0 Manhattan (onscreen) 15

PCMark: 6018

Igre

Dimenzijama zaslona i vidnim poljem ovaj model jednostavno nas mami na igranje igara. Kako se pokazao na ovom polju? U manje zahtjevnim igrama održava se stabilnost na oko 50- 58 fps. Igre srednje razine, čak i kada igrate u multiplayeru, imaju također dobru izvedbu, ali kada je potrebna računalna snaga u grafički vrlo zahtjevnim igrama, prosjek pada za otprilike 20 okvira, što i nije baš idealno. Nije da nećete moći odigrati Reai Racing 3 i PUBG, ali samo na niskim postavkama uz poneki trzaj i duže vrijeme učitavanja.

Povezivanje i komunikacija

Obje SIM kartice imaju podršku za 4G mreže i rade u standby modu na jednoj anteni. Model podržava LTE Kategorija 12 s maksimalnim brzinama preuzimanja do 600 Mb / s i prijenosa podataka do 100 Mb / s.

Dolazi sa svim standardnim modulima koje očekujemo od jednog suvremenog pametnog telefona: 802.11 WiFi a / b / g / n / ac dvostruke frekvencije (2.4 / 5.0 GHz) s WiFi Direct podrškom, Bluetooth 5.0, VOLTE i VoWiFi (samo uz podršku operatora). Svi moduli rade u redu. Nemam primjedbi. Jedan uočljiv nedostatak je što nema NFC-a. Navigacija GPS / AGPS / GLONASS / Beidou je precizna, pouzdana i veliki zaslon ovdje je samo plus.

Modul gotovo trenutno prima signal. Za 15-20 sekundi već je uspostavljena veza s oko 20 satelita s vođenjem njih oko 12-14 i utvrđivanjem geolokacija točnosti u radijusu do 5 metara.

Baterija: izdržljivost / punjenje

Baterija kapaciteta 5500 mAh je glavni vrhunac Max 3 modela. Jedno punjenje za većinu korisnika trebalo bi biti dovoljno za dva dana rada, pa čak i više. Za vašu orijentaciju, sat vremena igranja troši od 12 do 16 posto. Gledanje 1080p videozapisa na 4G mreži u osnovi će iscrpiti bateriju isto kao i igranje, dok redukcija iz memorije troši 7 %. 20 minuta snimanja fotografija i videa smanjit će oko 2 % kapacitet , a noću, dok spavate otprilike 8 sati, ostajete bez 3 % energije.

PCMark 2.0 test baterije pokazao mi je 16:49 minuta njenu dugotrajnost na simulaciji svakodnevne upotrebe. Baterija podržava QC 3.0 brzo punjenje. Pogledajte vrijeme punjenja od 0 -100 posto:

0:03:00 do 5%,

0:20:59 do 25%,

0:47:33 do 50 %,

1:26:36 do 80%,

2:26:00 do 100%.

Zvuk

Zvuk ima stereo podršku kombinacijom donjeg zvučnika i onog za razgovore. Međutim, stereo zvuk je više specifikacija na papiru nego što ostavlja dojam u stvarnosti. Donji zvučnik je znatno glasniji. Njegova maksimalna glasnoća na udaljenosti 20 cm od uređaja je oko 82 dB, dok je gornji znatno tiši. To ih stavlja u neravnotežu. Također, zvuk u slušalicama nije impresivan. Nedostaju detalji, ali bas je dobar.

Kamere

Kamere koriste AI kao i Xiaomi Mi 8, čiji algoritam prepoznaje više od 206 vrsta scena za postizanje boljih rezultata snimanja.

Prednja kamera

Prednja kamera ima 8 MP Samsung S5K4H7 senzor površine piksela 1,12 μ, optiku otvora f / 2.0. i LED bljeskalicu. Podržava zamućenje pozadine u portretnom načinu rada i kozmetički učinak za koji možete odabrati način rada prema svojim sklonostima razine ljepote. Snimanje u portretnom načinu rada daje vrlo dobru izvedbu.

Glavna dual kamera

Prema MIUI forumu stražnje kamere nose Samsungov potpis. Glavna ( S5K2L7) ima 12 MP senzor veličine 1 / 2.56 i piksela 1.4μm, otvor f / 1.9. Podržana je PDAF dvostrukim pikselom žiroskopskim EIS sustavom i dvostrukom LED bljeskalicom. Sekundarna kamera (S5K5E8) ima 5 MP CMOS (1/5", veličina 1.12um piksela) i otvor f/2.0. Namijenjena je za prikupljanje informacija dubine polja za postizanje efekta zamućenja pozadine.

Kvaliteta snimljenih fotografija

U dobrom svjetlu boje su prirodne, ravnoteža bijele vrlo dobra, pojedinosti su dosta očuvane i imaju određenu razinu.

Nema prevelike eksponirane i podeksponirane ekspozicije. Brzina izoštravanja je na nivou. Zamućenje ima prirodni prijelaz, ali na složenijim rubovima bit će nekih manjih nedostataka.

HDR koji smanjuje kontrast između svjetla i tame ponekad je malo neprirodan, ali uglavnom prilično uravnotežen. Kamere se mogu čak dobro nositi s unutarnjom rasvjetom.

Učinak snimanja pri slabom osvjetljenju, odnosno noću je zadovoljavajući jer ostaje dobar dio pojedinosti, buka je očigledna, ali algoritam za smanjenja buke nije previše agresivan.

Kvalitetu fotografija u visokoj rezoluciji možete vidjeti na imgur.com, gdje se nalazi i niz ostalih snimljenih pod različitim uvjetima osvjetljenja.

Videozapisi

Video snimanje je podržano na 1080p i 4K na 30 fps. EIS je podržan samo na 1080p. Kvaliteta snimljenih videozapisa je, rekla bih, iznad prosjeka.

OS i aplikacije

Sustav je ažuriran na najnoviji MIUI 10 i sigurnosnom nadogradnjom od 1.listopada. Donosi nekoliko praktičnih funkcija koje pokrivaju različite scenarije korištenja, učinkovitije kontroliranje i vođenje pozadinskih procesa.

Među korisnim opcijama su mogućnost kloniranja nekih aplikacija, podijeljenost zaslona s odeđivanjem omjera, način rada za igre s poboljšanjem performansi hardvera, zaštita mrežne propusnosti itd. Na popisu je tona predinstaliranih aplikacija (Vrijeme, glazba, personalizirane teme, Centar za sigurnost, kalendar, bilješke, kalkulator, sat, snimač , kompas...) tako da ćete u početku potrošiti neko vrijeme kako biste deinstalirali/sakrili nepotrebne ili zamijenili nekima po vašoj želji.

Ukupni dojam i zaključci

Xiaomi Mi Max 3 kombinira veliki zaslon prikladan za pregledavanje weba, gledanje YouTubea ili rad s uredskim aplikacijama, dobro sastavljenim kućištem i baterijom fine izdržljivosti. S kamerama biste trebali biti zadovoljni s obzirom na to da se fotografije uglavnom koriste za dijeljenje na društvenim mrežama i ukupni izgled slike je važniji od detalja. Činjenica je da veličina zaslona nije izravno proporcionalna mogućnostima zvuka i ekonomičan integrirani čip nije namijenjen igranju zahtjevnih igara, ali u cjelini, svi ostali aspekti zadovoljavaju svakodnevne potrebe korisnika. Ako je glavna vrijednost za vas i dalje veličina zaslona, dimenzije su vam prihvatljive, ovaj model će vam se svidjeti. Uređaj možete kupiti u Neutrinomobile trgovini, gdje smo ga mi nabavili po cijeni 2.079,00 kn. Osigurana je servisna podrška unutar Hrvatske i po potrebi besplatna dostava.

Hvalimo

dimenzije zaslona

kvaliteta izrade

MIUI 10

odlična autonomija

prihvatljiva cijena

3.5 audio priključnica

Ima stereo zvučnike

Zamjeramo

dosadan dizajn

nije vodootporan (za neke)

nema NFC (za neke)

kombinirani utor za drugu SIM i memorijsku karticu

stari tip interne memorije

nema podršku za Galileo - Europski satelitski navigacijski sustav (za neke)

kvaliteta stereo zvučnika

