Novo istraživanje otkriva što je bitno kupcima pametnih telefona na Crni petak

Dok se potrošači pripremaju za najveći šoping događaj u godini, istraživanje otkriva jasan i sofisticiran skup prioriteta za one koji planiraju kupnju tehnologije na Crni petak. Iako značajan broj kupaca planira iskoristiti promotivni događaj za elektroniku, proces donošenja odluka daleko nadilazi samo cijenu.

Rezultati pokazuju da današnje potrošače pokreće moćna formula: privlačna cijena nakon popusta, dokazana kvaliteta proizvoda i reputacija brenda.

U kontekstu ekonomske nesigurnosti, gdje su kupci iznimno usmjereni na vrijednost, istraživanje naglašava da će više od polovice svih blagdanskih kupaca sudjelovati u događajima Crnog petka. Za ove potrošače, gladne ponuda, posebno za tehnički potkovane generacije Gen Z i Millennialse, potraga za savršenim pametnim telefonom proračunat je pothvat.

Primarnost cijene i promocija

Ne iznenađuje da vrijednost ostaje pokretač broj jedan za kupnju elektronike. Podaci iz istraživanja pokazuju da je "Cijena nakon popusta" najvažniji faktor za potrošače. HONOR prepoznaje da je iznimna vrijednost najvažnija i odgovorit će na tu potražnju privlačnim promocijama za Crni petak, osiguravajući da značajke razine flagship modela budu dostupne široj publici.

Ovaj strateški pristup kupnji sve više pokreće sama tehnologija. Moderni potrošač dodaje stavke u svoje online košarice i popise želja tjednima unaprijed, koristeći alate pokretane umjetnom inteligencijom za primanje upozorenja o ponudama i uspoređivanje cijena. Ovaj pomak s impulzivne kupnje na planirane akvizicije usmjerene na vrijednost trend je koji je HONOR stvoren da podrži.

Više od popusta

Iako je sjajna ponuda mamac, ona nije konačna presuda. Istraživanje otkriva da su "kvaliteta proizvoda" i "brend" drugi, odnosno treći najvažniji pokretači kupnje. Ovdje filozofija inovacije bez kompromisa tvrtke HONOR uistinu blista. Potrošači traže uređaje koji pružaju značajno iskustvo i pouzdanu investiciju, a HONOR odgovara na taj poziv s:

jedinstvenom izdržljivošću: HONOR uređaji projektirani su za scenarije iz stvarnog života, s izdržljivošću potvrđenom prestižnim SGS 5-star certifikatima otpornosti na padove i IP ocjenama za otpornost na vodu i prašinu. Ova predanost osigurava mir i dugoročnu pouzdanost.

revolucionarnom tehnologijom baterija: S inovacijama poput silicij-ugljičnih baterija visoke gustoće, HONOR uređaji imaju cjelodnevnu energiju koja korisnike drži povezane od prvog jutarnjeg predavanja do kasnog noćnog učenja, eliminirajući tjeskobu zbog baterije.

AI kamerama flagship razine: HONOR demokratizira profesionalnu fotografiju snažnim AI sustavima kamera koji omogućuju korisnicima da bez napora snime zadivljujuće, ultra-jasne fotografije, čuvajući najvažnije životne trenutke u briljantnim detaljima.

Ove opipljive prednosti grade povjerenje u brend koje potrošači smatraju kritičnim faktorom, dokazujući da je pametna kupnja ona koja pruža trajnu vrijednost dugo nakon što su promocije završile.

HONOR-ova ponuda za Crni petak

Kako se Crni petak približava, poruka potrošača je jasna: zahtijevaju tehnologiju koja nudi savršenu sintezu vrijednosti, kvalitete i inteligencije. Ugrađivanjem vrhunske umjetne inteligencije, vodeće izdržljivosti u industriji i snažnih performansi u uređaje koji ostaju pristupačni, HONOR osigurava da kupci ne moraju raditi kompromise. Ove blagdanske sezone, najpametniji izbor je uređaj stvoren za stvarni život - uređaj tvrtke HONOR.

Poseban popust i akcijske cijene tijekom HONOR Black November promotivne ponude odnosi se na sljedeće uređaje:

HONOR 400 256 GB: 349 EUR (Ušteda: 150 EUR)

HONOR Magic7 Lite 8+256 GB: 249 EUR (Ušteda: 120 EUR

HONOR 400 Lite: 199 EUR (Ušteda: 130 EUR)

HONOR X6c 6+256 GB: 109 EUR (Ušteda: 60 EUR)

HONOR X6c 6+128 GB: 89 EUR (Ušteda: 60 EUR)

Kupnja navedenih uređaja po iznimno povoljnim cijenama moguća je do 30. studenog. Uređaji su dostupni kod HONOR ovlaštenih maloprodajnih partnera.