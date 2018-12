Simpa Hibrid + Huawei Y6 = najbolja božićna ponuda

Simpa je pronašla način kako dodatno ispuniti vrijeme nestrpljivoga iščekivanja velikih hladnoća, snježnih pahulja i Djeda Božićnjaka.

Od 1. prosinca svim korisnicima Simpa Hibrid tarife, uz sve prednosti koje im već sada omogućuje, u božićnoj ponudi ponosno predstavlja i novi Huawei Y6 uređaj - po cijeni od svega 25 kuna mjesečno. Riječ je o prvoj ponudi na tržištu koja korisniku omogućava kupovinu mobilnoga uređaja bez potpisivanja ugovorne obveze i pri tome garantira potpunu kontrolu troškova. Hibrid tarifa namijenjena je svim pobornicima i ljubiteljima jednostavnosti, pouzdanosti i pristupačnosti, a njeni korisnici ovdje dobivaju apsolutno sve što im treba kad je riječ o odabiru tarifa za korištenje mobilnih usluga.

Što je uopće Simpa Hibrid tarifa? Ukratko, to je tarifa koja ono najbolje iz opcija na bonove spaja s onim najboljim iz opcija na pretplatu. Korisnik Hibrid tarife ima zagarantiran fiksni mjesečni račun u iznosu od 109 kuna unutar kojih može birati na što će potrošiti 6000 jedinica - na pozive, SMS poruke ili megabajte. Ukoliko mu pak zatreba još, ima mogućnost nadoplatiti račun bonom te nadalje sam kontrolirati svoje daljnje troškove. Uz to, Hibrid tarifa omogućava korisnicima kupovinu novog mobilnog telefona Huawei Y6 na rate. Tako korisnik Simpa hibridne tarife ima zagarantiran fiksni račun u iznosu od 134 kn u kojemu je uključen i iznos rate za mobilni telefon te tako svoje troškove drži pod savršenom kontrolom. Ova ponuda doista je jedinstvena na tržištu - do sada je korisnik uvijek morao birati želi li pretplatu s ugovornom obvezom uz koju će uzeti i uređaj ili će se pak odlučiti na mjesečni iznos koji troši na bonove bez dodatne pogodnosti što se kupovine uređaja tiče.

Mobilni uređaj Huawei Y6 (2018) odličan je izbor prilikom odabira novog telefona, a uz Simpa Hibrid tarifu u kombinaciji s uređajem poput ovog, bezbrižni blagdani u društvu najmilijih su zagarantirani.

Huawei je kompanija koja iz godine u godinu bilježi rast prodanih mobilnih telefona i zadovoljnih korisnika. U ovoj su godini isporučili gotovo 200 milijuna uređaja u čak 170 zemalja svijeta. Sve su konkurentniji na tržištu te omjerom cijene i kvalitete predstavljaju veliku vrijednost za korisnike i potencijalne kupce.

Više informacija potražite na https://www.simpa.hr/.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal >>