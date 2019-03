ADATA na sajmu Embedded World 2019 pokazala cijeli portfelj proizvoda za industrijsku pohranu

ADATA Technology, vodeći proizvođač visokoperformansnih DRAM modula, proizvoda s NAND flashom i dodatne opreme za mobilne uređaje, izlagao je na sajmu Embedded World 2019 u Izložbenom centru u Nürnbergu. ADATA je predstavila svoju najnoviju ponudu SLC, MLC i 3D NAND SSD-ova kao i razne memorijske kartice, PCIe proizvode i DDR4 2666 memorijski modul koji može podnijeti široke temperaturne raspone i spriječiti sulfuraciju.

Brza PCIe rješenja za pohranu

U vremenu kad su Industrija 4.0 i IoT postali mainstream, proizvodi za industrijsku kontrolu moraju biti pouzdani i trajni, ali i ponuditi visoke performanse i velike kapacitete. Stoga je ADATA uz svoju ponudu SLC, MLC i 3D NAND SSD-ova predstavila i dva nova brza PCIe proizvoda za pohranu - M.2 SSD 2280 i novu generaciju memorijske kartice CFexpress Type B. Novi PCIe Gen3x4 M.2 SSD 2280 nudi brzine čitanja/pisanja do 3,4/2,2 GB/s što omogućuje učinkovitu obradu velikih količina podataka. S druge strane, memorijska kartica industrijske klase CFexpress Type B namijenjena je obradi slika visoke razlučivosti 8K i 4K. Usklađena je sa specifikacijama CFA i NVMe te omogućuje brzine prijenosa do 1700/1200 MB/s, što je 3-4 puta brže od standardnih SD i CFast kartica. Očekuje se da će memorijske kartice CFexpress, koje kombiniraju prednosti velike brzine i većih kapaciteta, postati nova snaga na PCIe tržištu jer korisnicima nude novu i konkurentnu mogućnost nadogradnje.

Tehnologije za zaštitu podataka

Kao reakcija na sve veću rasprostranjenost baza podataka u oblaku, ADATA odgovara na potrebe korisnika rješenjima za zaštitu podataka kao što su Write Protection koji onemogućuje nasumično pisanje podataka ili pak Quick Erase i Security Erase koji mogu pravovremeno izbrisati podatke da oni ne bi bili ukradeni. Štoviše, u slučajevima neočekivanih ispada strujne mreže značajka Power Loss Protection (PLP) može spriječiti gubitak podataka. Sve su te tehnologije nezamjenjiva zaštita za servere, podatkovne centre, sustave za nadzor i u drugim primjenama u kojima se treba pohraniti i obraditi velika količina podataka na duže vremensko razdoblje.

Otpornost na različite temperature i antisulfuracija

Kad se ugrađeni sustavi nalaze u zahtjevnom okruženju, često su izloženi opasnostima kao što su zagađenje, vlaga i ekstremne temperature. ADATA je kod brojnih svojih proizvoda za pohranu industrijske klase implementirala tehnologiju antisulfuracije kako bi poništila štetni učinak nakupljanja srebrnog sulfida. Uz to, proizvodi mogu optimalno funkcionirati u širokom rasponu temperatura: od -40 °C do 85 °C. Proizvodi se izlažu sulfuraciji i testiranju pouzdanosti pri čemu se komponente stavljaju u okruženje s visokom razinom sumpora te visokom temperaturom i vlažnosti kako bi se potvrdila njihova usklađenost sa specifikacijom ASTM B809-95. ADATA koristi i Conformal Coating - polimerski premaz namijenjen prekrivanju raznih elektroničkih komponenti na tiskanim pločicama. Služi kao zaštitni sloj na pločicama koji štiti elektroničke komponente od tekućina, prašine i drugih onečišćivača koji mogu uzrokovati koroziju ili kratki spoj.

Saznajte više o sajmu Embedded World 2019 na web-mjestu https://www.embedded-world.de/en.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>