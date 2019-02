Xiaomi Mi 9 izgleda jako dobro i kamerama bi mogao uzdrmati konkurenciju

Xiaomi lansira Mi 9 u Pekingu, istog dana kada Samsung objavljuje Galaxy S10 liniju. Pitate li se zašto je Xiaomi zapravo odabrao takav datum objavljivanja, vjerojatno je jedan od razloga što žele pokazati da se ne boje konkurencije. Samouvjereno objavljuju na društvenim mrežama kakao imaju najbolji pametan telefon na svijetu, u potpunosti u skladu s najmodernijim i visokim standardima. Sve će to biti dostupno po atraktivnoj cijeni od 450 dolara.

Dok ne isprobamo Xiaomi Mi 9, u ovom trenutku možemo se samo diviti izgledu kućišta dimenzija 155 x 75 x 7,6 mm u čijoj je izradi korišteno lasersko graviranje temeljeno na holografskoj tehnologiji. Ima dvostruki sloj nano premaza odgovoran za sjaj i različite nijanse plave, ljubičaste i zelene boje gradijentnog efekta. Na kućištu se nalazi USB-C priključak između dva simetrična otvora zvučnika, ali nema klasičnog 3,5 mm audio ulaza.

Hoće li kućište dobiti IP67 zaštitu od vode i prašine, nije nam poznato u ovom trenutku.

AMOLED zaslon s integriranim senzorom otiska prsta duljine je dijagonale 6,39 inča, rezolucije 1.440 x 2.880 piksela i omjera 19.5: 9. Iznad zaslona je urez u obliku kapi za prednju kameru 24 MP Sony IMX576 senzora koji radi u kombinaciji 3D skenera lica.

HARDVERSKA OSNOVA - NAJMOĆNIJA PLATFORMA

Prema svemu sudeći bit će pogonjen Snapdragon 855 mobilnom platformom s CPU taktne frekvencije 2.9 GHz i grafičku karticu Adreno 640. Očekuje se kombinacija 6/8/10 GB RAM-a i 128/256/512 GB interne flash memorije.

U testu performansi mjerila Geekbench, Mi 9 u jednojezgrenom testu postigao je 3. 518 bodova, a višejezgrenom 11. 174 boda. To je jedan od najvećih rezultata. Za usporedbu, Samsung Galaxy S10 bilježi 4.472 boda, odnosno 10.387 bodova. Međutim, u praksi, odnosno komercijalnim proizvodima razlika može biti gotovo neprimjetna.

Mogućnosti povezivanja uključuju X50 modem koji podržava brzinu prijenosa podataka do 1,2 Gbps, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, GPS, Bluetooth 5.0 LE i NFC.

Quick Charge 4.0+ ultra brzo punjenje

Nekoliko glasina o ultrabrzom sustav za punjenje već je kružilo oko Mi 9 da bi na kraju potvrđene od same tvrtke. Quick Charge 4.0+ je standarda do 32 W. U potpunosti će napuniti 3500 mAh

bateriju za oko 50 minuta, a možda i brže. Što se tiče bežičnog punjenja izgleda da za ovaj model nije predviđena i ostaje ekskluziva za Mi Mix seriju.

KAMERE

Na stražnjoj strani je trostruka kamera s lećama u vertikalnom rasporedu ispod kojih je LED bljeskalica. Cijeli klaster podsjeća na onaj u Galaxy A7 (2018).

Prema prethodnim izvješćima, kamera Xiaomi 9 uključuje 48 MP Sony IMX586 senzor kao u Honor View 20, sekundarni 12 MP i treći 3D TOF senzor za skeniranje i funkcije proširene stvarnosti. Primarni senzor donosi 960 fps Super Slow-motion u 2K kvaliteti i optimizira snimanje slika u uvjetima slabog osvjetljenja putem posebnog post-processing moda koji eliminira buku i sjene na slici s nekom vrstom HDR-a za noćni mod.

Xiaomi je već plasirao u javnost neke fotografije navodno snimljene kamerom uređaja. Malo smo skeptični u njihovu vjerodostojnost, jer tvrtka nije bila uvijek iskrena po tom pitanju. Ali, tri objavljene fotografije pokazuju da pri slabom osvjetljenju imaju dobru boju i dinamički raspon. Prilikom zumiranja do 100%, postoji mnogo finih detalja, ali i neke mrljice tipične za mnoge kamere u pametnim telefonima.

OS

Naravno, jasno je da se Xiaomi i dalje oslanja na vlastiti MIUI firmver 10 temeljen na Androidu 9. Xiaomi također poziva medije i sve fanove na MWC 2019, kada se očekuje globalna verzija Mi 9, ali također lansiranje modela s fleksibilnim zaslonom i 5G modemom.

Eto, možda nećete dobiti pri kupnji najmoćnije tehničke specifikacije, ali nećete ostati praznih džepova barem godinu dana :D

