Hrvatski Telekom predstavio EDI, uslugu s kojom svi papirnati računi postaju prošlost

Nužan preduvjet digitalizaciji društva jest ponuda e-javnih usluga i povezivost, po čemu se Hrvatska trenutno nalazi na samom začelju zemalja Europske unije. Kao najveći investitor i partner u digitalizaciji društva, Hrvatski Telekom nastavlja aktivno sudjelovati ulažući u bržu i jednostavniju prilagodbu prelaska na elektroničku razmjenu dokumenata kroz razvijanje usluge EDI.

U petak, 15. 2. 2019., u sjedištu Hrvatskog Telekoma (Sky Office toranj, R. F. Mihanovića 9, Zagreb) održat će se besplatni seminar za sve zainteresirane i potencijalne korisnike usluge EDI. Polaznici će na seminaru od stručnjaka iz RIF-a (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika) moći doznati koje promjene u njihovo poslovanje donosi Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, a imat će se također priliku upoznati i s uslugom EDI Hrvatskog Telekoma te prednostima digitalnog poslovanja. Seminar je besplatan za sve polaznike, a broj mjesta je ograničen. Prijave su još uvijek moguće ovdje.

Digitalizacija poslovanja preduvjet je konkurentnosti u bilo kojoj industriji, a prednosti prelaska na elektroničku razmjenu dokumenata višestruke su. Poslovni korisnici koji koriste EDI ostvaruju znatne uštede - više nema potrebe za tiskanjem, arhiviranjem i slanjem poslovnih dokumenata, pa se troši neusporedivo manje papira nego prije. Postupci obrade podataka se automatiziraju, čime se uklanjaju repetitivni ručni procesi te smanjuje mogućnost ljudske pogreške prilikom kreiranja i slanja dokumenata, a time se povećava preciznost i točnost podataka.

Usluga EDI razvijena je u suradnji s Combisom, vodećim regionalnim sistem integratorom, a posebnost usluge EDI Hrvatskog Telekoma u tome je što je namijenjena kako tvrtkama koje posluju s drugim poslovnim subjektima (B2B), tako i onima koje sudjeluju u poslovima javne nabave (B2G), te je pritom prilagođena tvrtkama svih veličina - onima koje imaju potrebe za slanjem većih količina dokumenata, kao i onima koje jednostavno žele digitalizirati poslovanje, optimizirati resurse i biti konkurentnije zahvaljujući višem stupnju automatizacije poslovnih procesa.

Za veće tvrtke koje imaju poslovne sustave (ERP), idealan način korištenja EDI-ja jest integracija s ERP sustavom, dok je manjim tvrtkama koje takve sustave ne koriste, a žele ili su obvezne koristiti EDI, dostupan EDI portal kojem je moguće pristupiti putem interneta.

„Elektronička razmjena dokumenata temelj je uspješnijeg i boljeg poslovnog odnosa između klijenta i dobavljača, a tvrtke koje u svom poslovanju koriste EDI brže su i pouzdanije te je s njima lakše surađivati. Prelaskom s papirnate razmjene poslovnih dokumenata na elektroničku čini se prvi korak prema digitalizaciji poslovanja i smanjenju papirologije" - izjavio je Jerko Dumanić, direktor Sektora za marketing poslovnih korisnika u Hrvatskom Telekomu.

