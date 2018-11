Samsung Galaxy A7 (2018) recenzija

Samsung je, opasno izazvan od kineskih proizvođača pametnih telefona, odlučio promijeniti strategiju poslovanja u srednjem segmentu. Ove su jeseni revidirali A seriju tako da dalje slijede stare ideje, ali strateški su postavljeni novi prioriteti: značajke i tehnološke inovacije.

Na test nam je stigao nedavno predstavljen Galaxy A7 (2018), prvi model nove strategije. Jesu li njegove 3 glavne kamere na poleđini jedina marketinška prodajna točka? Čime još može staviti u stranu konkurentske proizvode? To možete pročitati u našoj recenziji.

Samsung Galaxy A7 (2018) tehničke specifikacije

Dimenzije: 160 × 77 × 7,5 mm

Masa: 168 g

Ekran: Super AMOLED 6 ", 2.220 x 1.080 (18.5: 9), 411 ppi

SoC: Samsung Exynos 7885@ 2,2 GHz, GPU Mali-G71 MP2

Memorija: RAM 4 GB, unutarnja 64 GB + MicroSD do 512 GB

Povezivanje: GSM / WCDMA / LTE mreže (Cat.13), DualSIM, Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, Micro USB, USB OTG, 3,5 mm audio, GPS

OS: Android 8.0 + Experience 9.0

Baterija: 3300 mAh

Kamere

Glavna kamera: 24 + 5 + 8 MP (f / 1,7 + f / 2,2 + f / 2,4), automatsko fokusiranje, 1080p video

Prednja kamera: 24 MP, f / 2,0

Cijena (studeni 2018): 2.349,00 kn Neutrinomobile

Dizajn i kvaliteta izrade

Usporedimo li Samsung Galaxy A7 (2018) s prošlogodišnjim modelom, izgleda elegantno i skupo. Lijepo leži u ruci i lagan je za svoje dimenzije 76,8 x 159,8 x 7,5 mm. Mase je samo 168 grama. Međutim, postoji takozvani fenomen klizavosti i stražnja se površina brzo prlja otiscima prstiju. Također, kućište nema certificiranu IP zaštitu od vode, iako ju je prošlogodišnji model imao.

Okvir kućišta, u koji je učvršćeno 2.5D prednje staklo i ravno stražnje, izrađen je od plastike.

Na desnoj strani okvira smjestila se tipka za reguliranje glasnoće. Ovdje imamo i skener otisaka prstiju kombiniran s lagano utonulom tipkom za uključivanje/isključivanje rada. Držeći uređaj u desnoj ruci, palcem ćete intuitivno dodirivati ovu tipku. Na rad samog skenera nemam pritužbi. Brzina prepoznavanja i otključavanja je na visini zadatka. Možete registrirati do tri različita otiska prstiju, a skener podržava geste klizanjem gore ili dolje za otvoriti/zatvoriti proširenu traku obavijesti.

Osim skenera otiska prsta može se koristiti i Face ID (otključavanje prepoznavanjem lica). Djeluje brzo na dnevnom svjetlu i lagano kasni u potpunom mraku.

Bixby tipke na lijevom boku - nema! Tu je samo utor za umetanje tri kartice: Dvije SIM i jednu micro SD. Dakle, možete staviti sve tri u isto vrijeme i ne morate žrtvovati ništa. Palac gore!

Na gornjem bridu je pomoćni mikrofon za poništavanje buke.

Donji brid rezerviran je za mikro USB priključak starijeg standarda, 3,5 mm audio priključak, mikrofon i zvučnik. Uobičajeno za ovakav položaj zvučnika možete povremeno prigušiti zvuk rukom prilikom gledanja videozapisa ili igranja.

Stražnja strana je ravna s modulima trostrukih kamera okruženih metalnim rubom za zaštitu koji gotovo nema konveksnost.

Zato ćete mirno moći kuckati poruke dok vam je uređaj na stolu. Ispod kamera je LED bljeskalica. I to je sve!

Prednja strana ima dobar oleophobic premaz. Zaslon svojim zaobljenim kutovima prati liniju uređaja što daje lijepu vizualnu skladnost. Omjer zaslona u odnosu na prednju površinu je 74,4 posto i ne izaziva posebno divljenje jer margine nisu reprezentativne prema današnjim standardima. Bočne mjere 5 mm, a na vrhu i dnu 10 mm.

Na gornjoj margini su zvučnik za razgovore, senzor svjetla i blizine, prednja kamera i bljeskalica. LED indikatora za obavijesti nećete pronaći. Međutim, to nije tragedija. Postoji, standardno za Samsung, Always On Display značajka.

Ispod zaslona nema vidljivih elemenata.

Zaslon

Samsung Galaxy A7 (2018) opremljen je Super AMOLED PenTile RGB zaslonom. Dijagonale je 6 inča, razlučivosti 2.220 × 1.080 na omjeru 18,5: 9, što daje gustoću 411 piksela po kvadratnom inču. Tekst izgleda jasno i savršeno čitljivo. Zaslon ima izvrsne kutove gledanja, visok kontrast i duboku crnu. Budući da nema zračnog jaza između slojeva zaslona i maksimalna svjetlina je od 400 do 500 cd / m². Za čitljivost na suncu može se reći da je na dobroj razini.

Postoje različiti načini rada za prikaz boje što uključuje osnovni, filmski, fotografski profili adaptivni. Potonji omogućuje prilagodbu ravnoteže boja pomoću klizača temperature boje i tri postavke intenziteta. Tu je neizostavni "plavi filtar" za zaštitu očiju, po meni malo prežutog intenziteta.

Kapacitivni sloj podrži 10 simultanih dodirivanja prstima. Vrijeme osvježavanja zaslona je 60 Hz. Ukratko, ukupna kvaliteta zaslona je visoka.

Performanse i produktivnost

U pogledu hardvera ispod poklopca, Galaxy A7 (2018) pokreće 14-nanometarski Exynos 7885 SoC koji ima CPU s 2x ARM Cortex A73 jezgre na satu 2.18 GHz i 6 x ARM Cortex A53 na 1.59 GHz u big.LITTLE kombinaciji. Tu je Mali G71 MP2 grafički procesor s maksimalnom brzinom rada do 1,3 GHz.

Što se tiče kapaciteta memorije, ima 4 GB LPDDR4 RAM-a i 64 GB interne podatkovne memorije od kojih korisnički ostaje oko 50 GB. Potonja je proširiva micro SD karticom do 512 GB ili vanjskim flash diskovima u USB OTG modu.

Evo rezultata nekih sintetičkih testova...

GeekBench 4 Pro - Single score 1531 // Multi score 4389

3DMark Sling Shot Extreme - OpenGL ES 3.1: 736 // Vulkan: 697

Andro Bench: Sequential Read 291,12 MB/s // Sequential Write 101,21 MB/s

U svakidašnjem radu nema problema s odradom bilo kojih potrebnih zadatka i multitaskingom. Aplikacije se otvaraju glatko i brzo. Zagrijavanje je locirano u gornjem dijelu uređaja, ali ne možemo govoriti da je područje neugodno vruće.

Igre

GPU nije moćan za intenzivne grafičke igre, ali GTA San Andreas, Mortal Kombat X ili Asphalt 9: Legends na visokim FPS mogu se odigrati bez usporavanja i poneki trzaj. S druge stran, PUBG Mobile ne radi previše dobro na visokim postavkama. Jedan od razloga je još uvijek nedostatna optimiziranost igre za mobilne telefone. Ali nećete biti zakinuti za igranje uz postavljanje balansirane grafike kada dobivate prosječnu brzinu kadra oko 30-40 fps i ukupno bolju glatkoću.

Komunikacija i povezivanje

Modem podržava LTE Cat.13 pri brzinama do 600 Mbps. Kvaliteta prijema signala je odlična. Wi-Fi 802.11 ac (2.4 i 5 GHz) dobro se bori s tipičnim gužvama na hotelske pristupne točke. Na Bluetooth 5.0. nemam primjedbi kao ni na NFC modul.

GPS-om (s A-GPS) detektira prve satelite za nekoliko sekundi. Bez problema se možete osloniti na njegove navigacijske sposobnosti jer radi uz podršku magnetskog kompasa i drži stabilnost signala u tunelima.

SIM kartice mogu biti u aktivnom stanju čekanja na 3G / 4G mreži. Rade u Dual SIM Dual Standby modu jer je samo jedan radio modem.

Zvuk

U smislu zvuka, podržana je Dolby Atmos mobile tehnologija putem slušalica i tu se ne biste trebali žaliti ako u postavkama i prilagodite ekvilizator za svoj ukus i vrstu glazbe koju slušate. Glavni zvučnik je samo dobre kvalitete. Ne stvara bogat i vrlo glasan zvuk jer nema posebnog DAC-a, ali je jasan bez distorzija na najvišoj jačini.

Što se tiče razgovora, zvuk je jasan, glasan i nema prodiranja nikakve buke iz okoline.

Baterija: izdržljivost / punjenje

A7 (2018) Li-Ion baterija ima kapacitet 3.300 mAh što je opet manje u odnosu na prošlogodišnji model. Autonomija je prosječna u segmentu kome uređaj pripada. Međutim, bit će dovoljna za navike većine korisnika koji stavljaju mobitel noću na punjenje. Na primjer nakon 17 sati rada ostaje vam oko 10 -15 posto energije u bateriji s SoT-om od 5 sati i 57 minuta. Jedan sat igranja iscrpit će bateriju 14 do 16 posto. U stanju mirovanja ili dok spavate 8 sati, rezultira padom energije od 2 posto. I na kraju, ako ste intenzivniji korisnik, uključite li način rada uštede energije u kojem se smanjuje rezolucija zaslona, ne biste trebali puniti bateriju tokom dana.

Baterija se puni ispravljačem 5V / 1.55A i izgleda nema podrške brzog punjenja. Proces punjenja od 10 % do 50 % je oko 50 minuta, a do pune napunjenosti dolazi nakon 2 sata i 10 minuta s početnom strujom od 1,4 A pri naponu od 5 V.

OS i aplikacije

Samsung A7 (2018) pokreće Android 8.0 Oreo s Experience 9.0 GUI. Sučelje je samo po sebi jednostavno, razumljivo i funkcionalno.

Korisnički je omogućena promjena tema, boje navigacijske trake i virtualnih navigacijskih tipki, njihovo skrivanje za povećanje prikaza itd.

Nudi kreiranje sigurnosne mape, istodobno korištenje dvije aplikacije (Facebook, Messenger ili Skype.), podijeljeni zaslon, diktafon, Samsung Health, Microsoftove uredske aplikacije, upravitelja sustava za zaštitu i optimizaciju. Od interesantnijih aplikacija tu je Samsung Pass za spremanje korisničkih imena i zaporki za aplikacije ili mrežne stranice i mogućnost zaštite pomoću ID otiska prsta. Tipkovnica je Samsungova, prepuna mogućnosti i meni je osobno kvalitetom odmah iza one Googleove.

Kamere

Prednja kamera

Prednja kamera je 24 MP s f / 2.0 objektivom i svojom bljeskalicom. Podržava HDR, videozapise, efekt profesionalne rasvjete, uljepšavanje i pretvaranje selfija u animirane Emojije koji izgledaju poput vas.

Kvaliteta snimljenih fotografija je vrlo dobra. Možda malo nedostaje oštrine, ali nećete ih se sramiti podijeliti na društvenim mrežama.

Glavne tripl kamere

Kao što sam već spomenula, na stražnjoj strani su tri modula kamera:

- glavni 24 MP RGB s f/ 1,7 otvorom. Kombinira četiri susjedna piksela u jedan za dobivanje više detalja ili kvalitetnijih fotografija u slabijim svjetlosnim uvjetima. Može pomoću AI algoritma otkriti do 19 scena i potom prilagoditi parametre uvjetima snimanja. Podržan je autofokusom, digitalnim zoomom i fokusom detekcija faze.

- 8 MP f / 2.4 otvora, širokokutni od 120 stupnjeva (kao ljudsko oko) za obuhvaćanje više sadržaja u kadru. Međutim, fokus je fiksni i ne možete podesiti svjetlinu.

- modul za "bokeh efekt" s rezolucijom od 5 MP s otvorom F/ 2.2. sa softverskom prilagodbom intenziteta zamućenja. Bokeh efekt nije savršen, ali općenito, nemam posebnih primjedbi.

Softver nudi snimanja panoramskih fotografija, ručne postavke itd, a sučelje kamere je vrlo nalik na novije Samsung modele, kao na primjer u Galaxy Note9.

Kvaliteta snimljenih fotografija

Fotografije snimljene glavnom kamerom pune su detalja, boje su prirodne, a HDR obrada nije loša. Sviđa mi se što AI nije agresivan.

Fokus je brz, osim ako izvor svjetla nije slabiji.

U biti, padom svjetline u okolini fokus zna se boriti, javlja se buka, gube pojedinosti, ali fotografije zadržavaju prirodne boje.

Širokokutna kamera, opet, poput glavne, nudi fotografije dobre kvalitete u detaljima i boji. Ako odaberete istu 8 MP rezoluciju na glavnom modulu, snimljene fotografije su znatno bolje i bez očitih artefakata.

U lošim svjetlosnim uvjetima ima nešto više buke nego na onima snimljenim glavnom kamerom.

Kvalitetu ovih fotografija u visokoj rezoluciji možete vidjeti na imgur.com, gdje se nalazi i niz ostalih snimljenih pod različitim uvjetima osvjetljenja.

Videozapisi

Smartphone se dobro nosi s videozapisima. Oni su oštri I čistog zvuka. Čak je i učinak podrhtavanja, temeljen na elektroničkoj stabilizaciji, kvalitetan prilikom snimanja 1080p pri 30 fps.

Ukupni dojam i zaključci

Samsung Galaxy A7 (2108), ovisno o ukusu, elegantnog je ili atraktivnog dizajna, kvalitetno izrađen. Konfiguracija je stabilna, nema očitih problema s performansama, samo što nije za hardcore gaming. Ima 3,5 mm udio priključak, zasebni utor za micro SD karticu, NFC podršku, Always On prikaz, a autonomija baterije nije loša. Super AMOLED zaslon definitivno bi trebao zadovoljiti sve korisnike ovog uređaja. Iako širokokutna kamera nije inovacija, jer LG od 2016. ima takve kamere, A7 je prvi model u svom rasponu cijena koji je dobio ovakav modul uz još dvije kamere. Općenito, trebate li pametni telefon za svakodnevnu upotrebu i volite fotografirati, odličan je izbor. Cijenu od 2.349,00 kn možete smatrati razumnom. Ovoga puta Samsung nije bio pohlepan. Uređaj možete kupiti u Neutrinomobile trgovini, gdje smo ga mi nabavili. Osigurana je servisna podrška i po potrebi besplatna dostava.

Hvalimo

kvaliteta izrade

Dizajn jer nije kopija iPhone

prihvatljiva cijena

3.5 audio priključnica

proširiva memorija ( za neke)

dobar omjer cijene i performansi

AOD (za neke)

korisna kamera širokog kuta

ugrađeni FM radio

zasebni utor za microSD karticu

Zamjeramo