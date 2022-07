Xiaomi × Leica strateško partnerstvo u fotografiji

Xiaomi je danas službeno predstavio novu Xiaomi 12S seriju s oznakom „razvijena u suradnji s Leicom". Ova izvanredna fotografska serija prva je kulminacija strateškog partnerstva Xiaomija i Leice u području fotografije. Obitelj sadrži različite fotografske sustave koje su zajednički razvili Xiaomi i Leica te sadrže leće Leica Summicron i podržavaju profile fotografije Leica, a svi oni imaju za cilj osnažiti individualne stvaratelje sadržaja da izraze svoju kreativnost, zadržavajući pritom autentični Leica stil.

Autentične Leica fotografije, Leica fotografski profili

U novoj eri mobilne fotografije, Xiaomi i Leica zajednički su stvorili novi standard za fotografiju pametnih telefona. Kombinirajući Leicino dubinsko razumijevanje optike, obrade slike, kvalitete fotografije sa Xiaomijevim bogatim iskustvom u računalstvu fotografije pametnih telefona, serija Xiaomi 12S s oznakoom "razvijena u suradnji s Leicom" nudi neviđenu kvalitetu fotografije te boje bliske prepoznatljivom Leicinom izričaju.

Kako bi pomaknuli tehnologiju fotografije do novih granica, Xiaomi i Leica zajednički su razvili sofisticirane optičke leće. Kao top model, Xiaomi 12S Ultra koristi Leicine svjetski poznate sposobnosti u optičkom dizajnu sustava leća, istovremeno se pridržavajući strogih standarda testiranja optičke kvalitete i implementirajući Xiaomijevu stručnost u minijaturizaciji komponenti kako bi se osigurala ultravisoka rezolucija, ultravisoka svjetlosna osjetljivost te smanjena disperzija i odbljesak.

Primarna kamera modela Xiaomi 12S Ultra ima 8P asferičnu leću, a kako bi riješila uobičajene probleme fotografije kao što su odbljesak, ghosting i kromatska aberacija, u modul kamere modela Xiaomi 12S Ultra dodan je premaz leće protiv blještanja, tintni premaz ruba leće, ciklički olefin kopolimerni materijal i filtar infracrvenog svjetla s tehnologijom spin coatinga. Zajedno, ove značajke nude znatno čišću sliku koja je konzistentna u svim dijelovima leće.

Osim naprednog optičkog dizajna, serija Xiaomi 12S s oznakom „razvijena u suradnji s Leicom" koristi i Leica fotografske profile, nasljeđujući Leicinu stoljetnu estetiku slike i reproducirajući Leicin ton i estetiku uz pomoć najsuvremenijih algoritama. Za krajnjeg korisnika to znači pristup dvama fotografskim stilovima: "Leica Authentic Look" i "Leica Vibrant Look", koji oba nude veću kreativnu slobodu fotografu.

"Leica Authentic Look" u potrazi je za prirodnim motivima po kojima je Leica poznata. Zadržavajući kontrast svjetla i sjene, fotografijama daje osjećaj trodimenzionalnosti, uz karakterističnu izvrsnost Leicine prokušane estetike svjetla i sjene

"Leica Vibrant Look" zajednički je stil Xiaomija i Leice. Kombinirajući Xiaomijevo iskustvo u fotografiji pametnih telefona s vrhunskom Leica estetikom, fotografi mogu težiti da uhvate emociju trenutka, simbolizirajući Leicino istraživanje u prostoru fotografije pametnih telefona.

Xiaomi 12S serija s oznakom "razvijena u suradnji s Leicom" pametnim telefonima donosi autentični Leica imidž.

Profesionalna širokokutna kamera sa super velikim 1" senzorom

Xiaomi 12S Ultra opremljen je 1" senzorom Sony IMX989 te implementira Quad-Bayerov niz piksela s pojedinačnim veličinama piksela koji dosežu 1,6 μm. Nakon združivanja piksela, veličina doseže 3,2 μm, čime se smanjuje šum, proširuje dinamički raspon, povećava količnia uhvaćene svjetlosti te postiže ukupno bolja fotografija u uvjetima slabog osvjetljenja. Time je postignut presedan kod kamera pametnih telefona, koji se u smislu hardverskih specifikacija približavaju tradicionalnim kamerama.

Xiaomi 12S Ultra je prvi Android uređaj koji podržava video snimanje i reprodukciju Dolby Vision HDR. Dolby Vision vaše videozapise poboljšava življim bojama, oštrijim omjerom kontrasta i bogatijim detaljima, pružajući živopisnu i profinjenu kvalitetu slike.

Xiaomi 12S Ultra koristi HyperOIS za ultra-stabilne performanse, nudeći kontinuiranu kompenzaciju za kretanje tijekom snimanja videa. HyperOIS koristi razmak između dvije sličice za pomicanje OIS motora u svoj izvorni položaj, dajući svakoj sličici puni, učinkoviti raspon stabilizacije.

Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro kao primarni senzor koriste Sony IMX707, što uključuje i velik senzor i piksele - 1/1,28" i 2,44 μm nakon združivanja piksela. Uz podršku Xiaomi AI Image Solution i Xiaomi ProFocus, ovi senzori omogućuju brzo pokretanje, snimanje i kontinuirano snimanje. Ovi uređaji podržavaju vodeći ultrabrzi rafalni način snimanja od 30 sličica u sekundi te iznimne mogućnosti fotografiranja pri slabom osvjetljenju. Nadalje, implementirano je i All-scene snimanje, što olakšava snimanje željenog trenutka.

Serija Xiaomi 12S s oznakom "razvijena u suradnji s Leicom" dizajnirana je i da fotografima omogući jednostavniju postprodukciju. Cijela serija podržava 10-bitni RAW format koji je kalibrirao Adobe Labs, s metapodacima o korekciji boja implementiranim u datoteke. Ukoliko koristite Adobe Lightroom za otvaranje fotografija snimljenih Xiaomi 12S serijom, softver Adobe Camera RAW automatski će optimizirati fotografije na temelju metapodataka, pružajući profesionalnim fotografima dobru polaznu točku za postprodukciju.

Jedan pametni telefon, dva Xiaomi Surge čipa

Xiaomi 12S Ultra s oznakom "razvijen u suradnji s Leicom" prvi je flagship model opremljen s dva čipa Xiaomi Surge - Xiaomi Surge P1 čipsetom za brzo punjenje i Xiaomi Surge G1 čipsetom za upravljanje baterijom, koji nude velika poboljšanja u upravljanju baterijom i cjelokupnom korisničkom iskustvu .

Xiaomi 12S Ultra podržava žično 67 W brzo punjenje, brzo 50 W bežično punjenje i obrnuto 10 W bežično punjenje. U središtu sustava Xiaomi Surge Battery Management System nalazi se jednoćelijska silicij-kisikova anodna baterija kapaciteta 4860 mAh i Xiaomi Surge P1 čipset za brzo punjenje, koji podržava izlaznu struju do 16 A s učinkovitošću konverzije od 96,8%. Nadalje, čipset za upravljanje baterijom Xiaomi Surge G1 nudi niz algoritama za upravljanje baterijom, s implementiranim algoritmima za upravljanje baterijom koji štite radnu sigurnost baterije i prate opterećenja pri pražnjenju kako bi se točno predvidjelo raspoloživo trajanje baterije uređaja. Xiaomi 12S Ultra podržava i adaptivno punjenje i time sprečava prekomjerno punjenje baterije, čime se broj ciklusa punjenja povećava za 25%.

Xiaomi 12S Pro dolazi s čipsetom za brzo punjenje Xiaomi Surge P1, žičnim 120 W punjenjem, bežičnim 50 W punjenjem i jednoćelijskom baterijom kapaciteta 4600 mAh, a Xiaomi 12S sa žičnim 67 W punjenjem, bežičnim 50 W punjenjem i baterijom kapaciteta 4500 mAh.

Flagship performanse, flagship zaslon

Kao Xiaomijev najnoviji flagship model, Xiaomi 12S seriju s oznakom "razvijena u suradnji s Leicom" pokreće potpuno nova mobilna platforma Snapdragon® 8+ Gen 1, izgrađena na TSMC 4 nm procesu. U usporedbi s procesorom Snapdragon® 8 Gen 1, jezgra Snapdragon 8+ Gen 1 je 21% manja, pri čemu i CPU i GPU ostvaruju 10% bolje performanse i 30% bolju energetsku učinkovitost. Time je kod serije Xiaomi 12S značajno smanjena potrošnja energije u stanju mirovanja, ali i omogućena niža emisija topline i potrošnja energije u scenarijima visokih opterećenja.

Xiaomi 12S Ultra opremljen je potpuno novim sustavom odvođenja topline, sličnim biološkom mehanizmu koji lišće na biljci može koristiti za upijanje vode. Ova trodimenzionalna pumpa za hlađenje je genijalno dizajnirana s nizom kanala koji koriste kapilarnu mrežu za aktivnu distribuciju rashladne tekućine kondenzirane na strani suprotnoj od toplih područja, čime se uvelike poboljšava učinkovitost i povećava toplinska vodljivost pojedinačne jedinice - za 100%, u usporedbi s tradicionalnim VC sustavima odvođenja topline.

Xiaomi 12S Ultra i Xiaomi 12S Pro imaju ugrađen 6,73" AMOLED zaslon u boji s E5 luminescentnim materijalom koji pruža profesionalnu razinu detalja, svjetline i boja, uz vršnu svjetlinu od 1500 nita, 2K rezoluciju, P3 raspon boja i 1-120Hz AdaptiveSync Pro. Xiaomi 12S je nešto kompaktniji, sa zaslonom od 6,28", a također podržava P3 prikaz raspona boja, HDR10+ i 120Hz AdaptiveSync.

Najavljeni su i Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Xiaomi Book Pro 16, Xiaomi Book Pro 14, Xiaomi Smart Band 7 Pro i Xiaomi Home WiFi.

Cijena i dostupnost

Xiaomi 12S Ultra dolazi u dvije boje - crnoj Classic Black i zelenoj Verdant Green, s tri varijante pohrane:

8 GB + 256 GB - cijena iznosi RMB 5.999

12 GB + 256 GB - cijena iznosi RMB 6.499

12 GB + 512 GB - cijena iznosi RMB 6.999.

Xiaomi 12S Pro dolazi u četiri boje - crnoj, ljubičastoj, zelenoj i bijeloj, s četiri varijante pohrane:

8 GB + 128 GB - cijena iznosi RMB 4.699

8 GB + 256 GB - cijena iznosi RMB 4.999

12 GB + 256 GB - cijena iznosi RMB 5.399

12 GB + 512 GB - - cijena iznosi RMB 5.899

Xiaomi 12S dolazi u četiri boje - crnoj, ljubičastoj, zelenoj i bijeloj, s četiri varijante pohrane:

8 GB + 128 GB - cijena iznosi RMB 3.999

8 GB + 256 GB - cijena iznosi RMB 4.299

12 GB + 256 GB - cijena iznosi RMB 4.699

12 GB + 512 GB - - cijena iznosi RMB 5.199

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition dolazi u dvije boje - crnoj i plavoj, s dvije opcije pohrane:

8 GB + 128 GB - cijena iznosi RMB 3.999

12 GB + 256 GB - cijena iznosi RMB 4.499

Svi uređaji bit će dostupni za prodaju putem službenih Xiaomi kanala u kontinentalnoj Kini.