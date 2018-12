Xiaomi Huami Amazfit Bip smartwatch - recenzija

Xiaomi je drugi na globalnoj ljestvici po broju prodanih nosivih gadgeta nastalih u suradnji s "Hua Mi Technology" tvrtkom. Iz njihove ponude, nakon Xiaomi Amazfit Stratos ili Pace 2 Stratos, podijeliti ću s vama svoja iskustva korištenja Xiaomi Amazfit Bip Huami pametnog sata.

Osnovna specifikacija Xiaomi Huami Amazfit Bip (A1608)

Dimenzije : 4.67 x 3.73 x 0.99 cm

Masa : 32 grama (uključujući remen 14 grama)

Kučište : polikarbonat , IP68 vodootporan i otporan na prašinu

Zaslon: 1,28 inča, reflektirajući, u boji, 2.5D, Gorilla Glass 3 s oleofobnim premazom.

Remen: Duljina: 11 + 8,5 cm//Širina: 20 mm

CPU: MediaTek Inc

Baterija: 190 mAh (litij polimer)

Senzori: PPG za praćenje promjene brzine otkucaja srca, geomagnetski (kompas),tlak zraka (barometar)

Jezik izbornika: engleski

Ostalo: GPS (dvostruki način pozicioniranja),Bluetooth 4 BLE, kompas

Cijena (prosinac 2018.): 679,00 kn IQteh.eu

Dizajn

Kućište Xiaomi Huami Amazfit Bip je, kao najvažniji element sata, pravokutno sa zaobljenim uglovima poput Apple Watch. Ovaj jednostavan dizajn može se opisati kao "praktičan", iako mi se više sviđa okrugli oblik bliži tradicionalnom satu.

Izrađeno je od kvalitetne plastike poznate kao polikarbonat. Osjeća se vrlo ugodno na ruci, lagan je i neće vas smetati tijekom spavanja. Naravno, osim ako baš niste neka mimoza.

S ovim satom možete prati ruke ili se tuširati jer kućište ima IP68 certifikat protiv prodiranja prašine i vode. Dakle, može izdržati pritisak na 1,5 m dubine na normalnoj temperaturi slatke vode do 30 minuta. Ne preporučuje se kupanje zbog visoke temperature vode koja bi mogla omekšati vodonepropusnu zaštitu.

Okvir oko sata je minijaturan. Na njegovom donjem dijelu je Amazfit logotip. Ako s vremenom želite promijeniti izgled sata, možete kupiti dodatni okvir drugačije boje.

S desne strane je krunica (u biti mehanički gumb) za isključivanje/ uključivanje rada, pokretanje ili zaustavljanje nekih funkcija sata i aktiviranje pozadinskog osvjetljenja koje radi 10 sekundi nakon pritiska. Potom se sat zaključava. U navigaciji sučeljem ima funkciju "povratak".

Ostale kontrole su dodirne pomoću RGB LCD zaslona. Za aktiviranje je potrebno pritisnuti gore spomenutu krunicu. Duljina dijagonale zaslona je 1,28 inča i rezolucija 176 x 176 mm. Zaštićen je 2.5D Gorilla staklom.

Zaslon se ne isključuje jer je transreflektivan i time odlično čitljiv na suncu. Naime, što je vanjska svjetlost jača, to je bolja vidljivost prikaza brojčanika. Kada je svjetlo slabo (ili noću), uključuje se pozadinsko osvjetljenje putem senzora svjetline. Također se može aktivirati i gestom.

Stražnja strana

Na stražnjoj strani su kontakti od nehrđajućeg čelika za punjenje baterije i fotoelektrični (PPG) optički pulsni senzor. Na temelju svojstava određenog područja kože mjeri broj otkucaja srca u minuti. Iznad i ispod njega su diode koje emitiraju zeleno svjetlo u toku mjerenja. Ovaj senzor također mjeri i električne impulse odgovorne za rad srčanog mišića.

Naravno, mjerni rezultati nisu precizni i pouzdani i ne mogu se koristiti u medicinske svrhe jer senzor nije testiran ni od koje zdravstvene organizacije. Međutim, kao dodatni mjerni podaci praćenja tijekom vježbanja ili treninga referentni su, odnosno razumno precizni. U postavkama možete odabrati trajno praćenje impulsa s intervalom od 1 minute, 10 ili 30 minuta, ili samo tijekom spavanja kako biste dobili što točnije podatke o kvaliteti sna. Osim ovog senzora ima akcelerometar s tri osi, geomagnetski senzor i barometarski senzor za mjerenje tlaka.

Remen

Remen dužine 19,5 cm (11 + 8.5 cm) je od mekog fleksibilnog silikona s plastičnom kopčom. Nije nešto posebno kvalitetan. Brzo skuplja prašinu i ispod njega se koža znoji.

Međutim, zamjenjiv je bilo kojim drugim (guma, koža, nehrđajući čelik) širine 20 mm.

Baterija

Proizvođač se hvali s 45 dana rada na jednom punjenju baterije kapaciteta 200 mAh. Realno, s uključenim tonom obavijesti aplikacija, maksimalnom svjetlinom zaslona, bez aktiviranja GPS funkcije, praćenja treninga i uz mjerenje impulsa svake minute, ostajete bez 4-5 posto energije u bateriji na dnevnoj bazi.

Dakle, vrijeme na jednom punjenju u ovom načinu rada je do 20 dana. Ako imate uključeno praćenje treninga s aktivnim GPS-om oko sat vremena dnevno, računajte na 10 dana autonomije baterije. Glavni krivac je GPS koji crpi oko 5 posto baterije za sat vremena. Sve u svemu, s ovim rezultatima trebali biste biti zadovoljni.

Punjenje baterije

Punjač je konstruiran kao i izrađen od crne mat plastike s protukliznim silikonskim jastučićima. U sredini su dva kontakta koja se koriste za punjenje.

Sat se prilično teško ulaže u ovo pristanište i to bi vas moglo ponekad frustrirati. Bilo bi jednostavnije da postoji neko rješenje u obliku magneta kao što ima konkurencija. Otprilike je potrebno 2,5 sati za punjenje od 0-100 posto, odnosno 2 sata i 15 minuta od 5 posto do 100 posto. Ovo vrijeme punjenja je prihvatljivog raspona.

Povezivanje

Za povezivanje s pametnim telefonom potrebno je uređaje upariti bluetooth vezom, a za sinkronizaciju koristi Mi Fit aplikaciju. Na glavnom zaslonu, u dijelu pod nazivom "Statistika", sve su informacije o aktivnostima, što uključuje i praćenje kvalitete spavanja. Klikom na bilo koju od njih dobivate detaljan pregled. Na kartici "Profil" možete konfigurirati opće postavke.

Aplikacija omogućuje kontrolu i postavljanje slanja obavijesti svih tipičnih aplikacija kao i dodatnih poput aktiviranja upozorenja Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram i YouTube kanala. Za promjenu brojčanika potrebno je koristiti aplikaciju "Amazfit Bip Watchfaces". Imate na izbor stotine izgleda i sigurno ćete ih naći nekoliko po vašem ukusu.

Softver

Xiaomi Huami Amazfit Bip pokreće vlasnički operativni sustav. Naš model dolazi s međunarodnom verzijom na engleskom jeziku. Sustav radi dobro, ali je potpuno zatvoren tako da ne možete instalirati aplikacije trećih strana. Sučelje je jednostavno. Klizanjem prstom lijevo ili desno od glavnog brojčanika pokazuju se glavne funkcije, a na dodir se dobiva više detalja.

Povlačenjem od vrha prema dolje otvara se statusna traka s informacijama o napunjenosti baterije, statusu veze i opcijom za uključivanje načina rada "Ne ometaj". U ovom načinu rada nećete primati obavijesti.

Stavke izbornika u satu

Vrijeme: trenutna temperatura + minimalna/maksimalna, vremenska prognoza putem AccuWeather servisa.

Budilica: na odabir nudi nekoliko alarma koji se postavljaju putem MiFit aplikacije.

Štoperica i odbrojavanje koji rade dobro kao što se očekuje.

Kompas - koordinate mjesta na kome se nalazite, nadmorska visina i atmosferski tlak.

Dolazni pozivi : prikazuje se ime pozivatelja ili broj. Možete dodirom prsta prekinuti vezu, poništite poziv ili ignorirati. U potonjem slučaju vaš pametni telefon ide u tihi način rada.

Poruke i obavijesti: možete ih dobivati iz bilo koje aplikacije. Prikazuje se tekst maksimalne duljina dva zaslona. Nedostatak je što se neki naši znakovi ili emotikoni mogu pokazati u obliku upitnika. Na samom satu poruke se mogu izbrisati ili označiti kao pročitane. Za obavijesti sat će vam samo vibrirati. Snaga vibracija nije prilagodljiva.

Postavke uključuju prilagodbu svjetline pozadinskog svjetla, dodjelu neke dodatne funkcije krunici, opciju pronađi moj pametni telefon, vraćanje na tvorničke postavke i isključi sat.

Ostale funkcije sata

GPS je jedna od glavnih razlikovnih funkcija u odnosu na Xiaomi narukvicu. Dugim pritiskom na krunicu ulazi se u način rada GPS snimanja. Sateliti se pronalaze za oko dvije minute ako već nemate sinkronizirane A-GPS podatke. Testovi su mi pokazali da GPS uglavnom ne gubi što pokazuje da je stabilnost sasvim zadovoljavajuća.

Praćenje sportskih aktivnosti

Za svaki trening mogu biti prikazani podaci srčanog ritma, otkucaja srca, trajanje i intenzitet vježbe itd. Informacije se prikupljaju i bez potrebe da imate pametni telefon u svojoj blizini, a sinkroniziraju se kada se povežete. U postavkama možete mijenjati parametre vježbanja. Uključene su 4 sportske aktivnost za vrijeme za koje se prikupljaju i prikazuju na satu/aplikaciji sljedeći podaci:

Hodanje (pedometar) - broj prijeđenih koraka (km), potrošenih kalorija, visinu uspona i spuštanja, očitanja otkucaja srca i koliko puta vas je sat dignuo iz sjedećeg položaja zbog neaktivnosti.

Trčanje - mapira stazu, vibrira nakon svakog prijeđenog kilometra, mjeri brzinu, prosječnu brzinu, vrijeme, udaljenosti i kumulativni uspon /pad. Nakon treninga možete u Mi Fit aplikaciji pogledati na Google karti vašu pretrčanu rutu i detaljno analizirati sve podatke.

Biciklizam - uz sve već spomenute biometrijske podatke bilježi stazu i brzinu kretanja.

Pokretna traka - u biti prikuplja sve ostale podatke i informacije kao za sve gore navedene aktivnosti.

Ukupni dojam

Amazfit Bip, koji dolazi s još nekoliko marketinških naziva: Huami Amazfit, Xiaomi Amazfit zapravo je iz funkcionalne perspektive bliže sportskim pametnim narukvicama nego pametnom satu. Nedostaje mogućnost pohrane glazbe, a jednostavnim dizajnom, omotanim plastikom, mnogima možda djeluje prije kao igračka nego pametni sat.

Međutim, ako ne želite potrošiti puno novaca za kupnju Apple watch ili Samsung Galaxy pametne satove, Xiaomi Huami Amazfit Bip nije loš izbor. Prati osnovne sportske aktivnosti i produžena je ruka vašeg pametnog telefona. Sviđa mi se što se na njegovom zaslonu cijelo vrijeme može vidjeti koliko je sati kao kod standardnog sata. Dugotrajnost baterije je odlična u odnosu na neke ostale današnje pametne satove koji se moraju puniti jednom tjedno ili svaki drugi dan. Mi smo svoj primjerak nabavili putem IQtech web trgovine gdje ga možete i vi kupiti za 679,00 kn. Ako vam se nije svidio pametan sat, ova web trgovina ima i druge zanimljive proizvode među kojima su 3D printeri. Bacite pogled!

Što nam se svidjelo?

dugotrajnost baterije na jednom punjenju

tanak, lagan i ugodn za nošenje

mogućnost zamjene remena

zaslon osjetljiv na dodir jednostavan je za rad

brzina GPS pozicioniranja

Što nam se nije svidjelo?

plastičan dizajn

kvalteta remena

ograničene značajke

punjač u koji se teško umeće sat

ne podržava aplikacije trećih strana

