Idealni božićni pokloni za gejmere dolaze iz AOC-a

Specijalist za monitore AOC nudi jednu od najboljih ideja za božićni poklon: vrhunske gejming monitore. S početkom sezone blagdana, AAA gejming blockbusteri ispunili su virtualne i fizičke police u trgovinama što je i idealno vrijeme za nabavku najnovijih gejming monitora iz AOCa.

Nedavno najavljena G1 serija nudi najbolju vrijednost za novac s atraktivnim zakrivljenim dizajnom, brzinom osvježavanja od 144 Hz, vremenom odziva od 1 ms MPRT te tri opcije veličine zaslona za svačiji ukus: 24 inča (59.9 cm), 27 inča (68,6 cm) i 31,5 inča (80 cm).

Zimsko vrijeme užitak je za ljubitelje igara zahvaljujući lansiranju mnogih uzbudljivih i dugo očekivanih AAA naslova i raznih popusta i ponuda za opremanje igara. Također to je i najbolje vrijeme za kupnju savršenog poklona za ljubitelje gejminga. Jedan od najboljih prijatelja za duge, zimske sesije zasigurno je zakrivljeni AOC monitor, s ultra tankim okvirom i omiljenim gejming značajkama koje uključuju Free-Sync, brzinu osvježavanja od 144 Hz, vrijeme odziva od 1 ms i ergonomsko postolje podesivo po visini.

Igrači često zaboravljaju kako pravi gejming monitor može učiniti veliku razliku za užitak u igranju. Iz tog razloga AOC objašnjava koje su značajke monitora važne za postizanje idealnog užitka u igranju te zašto su monitori G1 serije upravo zbog toga savršeni izbor:

Stopa osvježavanja od 144 Hz: monitori C24G1, C27G1 i C32G1 pokazuju do 2,4 x više sličica u sekundi u usporedbi s frekvencijom osvježavanja od 60 Hz običnih monitora, čime se osigurava "povezani osjećaj" s igrom.

Vrijeme odziva od 1 ms MPRT ili 4 ms GtG: osim četiri različite mogućnosti podešavanja piksela za podešavanje vremena prijelaza piksela, igrači mogu aktivirati značajku MBR (Motion Blur Reduction), omogućujući usklađenje pozadinskog osvjetljenja s brzinom osvježavanja za optimalnu ravnotežu između svjetline i slika bez zamućenja pokreta.

VA panel s bogatim kontrastom: VA (Vertical Alignment) zaslon kombinira najbolje karakteristike TN ili IPS tipa panela, na primjer brzu odziva TN panela i točnost boja, te širinu kutova gledanja IPS panela. No VA panel pobjeđuje obje vrste panela s nevjerojatno tri puta većim omjerom kontrasta (3000: 1 statički omjer kontrasta).

Zakrivljena ploča (1500R za 24 inča, 1800R za 27 inča i 31,5 inča): zakrivljenost monitora G1 serije omogućuje korisnicima da se osjećaju kao da ih monitor pokriva ili okružuje vidno polje. Također, zakrivljeni zaslon nudi bolji doživljaj gledanja za bilo koji sadržaj.

Free-Sync: podrška za promjenjivu brzinu osvježavanja sinkronizira GPU i monitor kako bi sličice bile prikazane onda kada trebaju i tako eliminira ulazno kašnjenje i zastajkivanje slike uzrokovano V-Sync-om i eliminira kidanje slike koja može biti uzrokovano nepodudaranjem sličica.

Značajke specifične za gejming: G1 serija koristi velik broj posebnih značajki za gejmere: AOC-ova Game Color za prilagodbu zasićenja boja, Game Mode postavke za jednostavno odabiranje unaprijed definiranih postavki za različite žanrove igara, Dial Point koji automatski postavlja križić koji pomaže FPS igračima da bolje i lakše ciljaju, Low Blue Light način rada i Flicker-Free tehnologija za zdravije uživanje u igranju.

Za one najveće esport fanove idealan božićni poklon svakako je i najnoviji AOC specijalni monitor realiziran u partnerstvu s G2 esport timom. AOC G2590PX / G2 monitor ima TN panel skoro bez okvira sa 16:9 Full HD (1920x1080 piksela) rezolucijom, FreeSync podršku, vrijeme odziva od 1ms i visoku brzinu osvježavanja do 144 Hz. Poseban dizajn monitora sa službenim G2 esport samurai art logom i vizualno nadopunjuje one najžustrije gejmerske stolove.

AOC G2590PX / G2 već je dostupan po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.739 kuna (bez PDV-a), dok se cijene monitora G1 serije kreću od:

AOC C24G1 - 1.469 kuna (bez PDV-a)

AOC C27G1 - 1.839 kuna (bez PDV-a)

AOC C32G1 - 2.209 kuna (bez PDV-a)

