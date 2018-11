5 godina jamstva za Samsung UHD i QLED televizore

Planirate li uskoro kupiti novi TV? Možda da razmislite o Samsung UHD i QLED TV prijemnicima? Tvrtka nudi za modele N serije iz 2018. godine dodatno petogodišnje jamstvo.

Samsungova UHD i QLED linija televizora pokriva sve od proračunskih do vrhunskih modela. Vrlo su svestrani televizori koji mogu pružiti odličnu kvalitetu slike s vrlo širokim spektrom boja. Također, za sve QLED televizore (kupljene od 01.10. do 31.12.2018.) dobivate i 10 godina jamstva u slučaju burn-in efekta na zaslonima TV prijemnika.

Kako bi ostvarili pravo na produženo petogodišnje jamstvo (dvije godine redovnog jamstva + tri godine produženog jamstva), korisnici svoju kupnju moraju registrirati na internetskoj stranici www.samsung5godinajamstva.hr najkasnije 60 dana od dana izdavanja računa za kupnju tog uređaja.

Nakon registracije potrošaču će biti poslani e-poštom ili poštom na kućnu adresu (prema vlastitom odabiru potrošača) obavijest o registraciji i Jamstveni list za produženo jamstvo sa serijskim brojem registriranog uređaja.

Jamstveni list za petogodišnje jamstvo i račun za kupnju uređaja na koji se to jamstvo odnosi potrebno je čuvati tijekom cijelog razdoblja trajanja navedenog jamstva. Petogodišnje jamstvo koje je predmet ove promocije nije prenosivo na drugi Samsung uređaj, odnosno odnosi se isključivo na uređaj koji je registriran online na gore naveden način.

Ovaj produžen osjećaj bezbrižnosti zvuči ban jako dobro!

Za sve informacije možete kontaktirati Samsung korisnički centar na broj telefona 072 726 786., ovdje provjeriti lista uređaja koji su obuhvaćeni promocijom.

