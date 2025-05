Stiže HONOR 400 serija inovativnih pametnih telefona

Klasično pregledavanje tisuća fotografija u galeriji pametnog telefona uskoro dobiva novu dimenziju uz inovativnu AI značajku na novim uređajima iz HONOR 400 serije - AI Image to Video. Razvijena u suradnji s Google Cloudom i pogonjena naprednim Veo 2 AI modelom AI Image to Video pretvara statične slike, bilo da su to portreti, pejzaži, AI generirane ilustracije ili uspomene iz obiteljskog albuma u živopisne 5 sekundne videozapise i to sve unutar galerije fotografija, bez dodatnih aplikacija.

HONOR 400 serija pametnih telefona premijerno će biti predstavljena 22. svibnja 2025. godine i donijet će značajan iskorak u stvaranju mobilnog foto sadržaja.

AI Image to Video omogućuje korisnicima da otključaju nove mogućnosti unutar svojih slika generiranjem atraktivnih videozapisa. Statične slike mogu se pretvoriti u zanimljive kratke videozapise u trajanju od 5 sekundi kao i pokretne fotografije, idealne za dijeljenje na društvenim mrežama, kako na Android tako i na iOS uređajima.

S vodećim AI značajkama i naprednim mogućnostima obrade slike pomoću umjetne inteligencije, serija HONOR 400 cilja postati najbolji pametni telefon s AI kamerom u svom cjenovnom razredu.

Značajka AI Image to Video jedna je od ključnih komponenti HONOR-ovih AI mogućnosti, omogućujući korisnicima da izravno iz svoje galerije kreiraju videozapise, bez potrebe za dodatnim aplikacijama trećih strana. Time se osigurava vrhunska praktičnost i kreativna sloboda.

Za više informacija posjetite HONOR stranicu na https://www.honor.com/hr/