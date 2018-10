Xiami Redmi Note 6 Pro recenzija

Borba u pristupačnijem segmentu pametnih telefona je intenzivnija nego ikad. Razina hardvera postaje sve viša i diferencijacije sustava postupno se smanjuju. Xiaomi je među vodećim igračima koji neprekidno dokazuje da je u stanju proizvesti odlične pametne telefone u svim pogledima po prihvatljivim cijenama. Među novo lansiranim modelima je Redmi Note 6 Pro. Osvanuo je samo pola godine nakon prethodnika Redmi Note 5 Pro. Je li značajna nadogradnja ili samo infuzija? Kakve su mu kamere? Sve ćete saznati nakon čitanja recenzije. Nastala je nakon dvotjednog korištenja uređaja.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro glavne tehničke specifikacije

Dimenzije: 76,2 mm x 153,0 mm x 7,3 mm

Masa: 150 grama (s baterijom)

Ekran: IPS 6,26" , rezolucija 1080 x 2280 piksela, 403 ppi, Corning Gorilla Glass

Čipset: Qualcomm Snapdragon 636

CPU: 4x 1,8 GHz Kryo 260, 4x 1,6 GHz Kryo 260,

GPU: Qualcomm Adreno 509

Memorija: RAM 3 GB - interna fash 32 GB + microSD

Kamere:

Primarna:12 MP (f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF) + 5 MP (f/2.0, 1.12µm, senzor dubine), LED bljeskalica, HDR, panorama

Sekundarna: 20 (f/2.0) + 2 MP

Baterija: 4000 mAh, Li-Polimer

OS: MIUI V 9.5 Global (Android 8.1 Oreo), hrvatski izbornik

Povezivanje: 3,5 mm audio ulaz, Wi-Fi a, b, g, n, n 5 GHz, AC, Dual Band, USB 2.0, GNSS ( GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO), NFC,FM radio, 4G LTE, Bluetooth 5.0, A2DP, LE

Senzori: otiska prsta (stražnji), žiroskop, udaljenosti, akcelerometar, kompas

Cijena (listopad 2018.) Neutrinomobile: 1.799,00 kn - 1.949,00 kn

Dizajn i kvaliteta izrade

Dizajnom Xiaomi Redmi Note 6 Pro govori poznatim jezikom u pogledu odabira materijala, ergonomije i funkcionalnih elemenata. Kućište ima polikarbonatni okvir, kaljeno staklo na prednjoj strani i aluminij na stražnjoj. Obrađen je s nekoliko postupaka brušenja kako bi površina postala sjajna.

Gledamo li uređaj s bilo kojeg boka, stvara se iluzija da su metalni dio i staklo zasebni elementi. Razlog je kraći stakleni panel, uži od aluminijske konstrukcije. U biti, to nije loše.

Ovim malim trikom postignuto je da uređaj izgleda znatno tanji jer ni na koji način nije najtanji debljinom od 8,2 mm. Inače je ugodan i pogodan za držanje i korištenje u manjoj ruci svojim zaobljenim rubovima u dimenzijama 157,9 × 76,4 mm. Bridovi imaju klasičan raspored ulaza i izlaza.

S desne strane su tipke za uključivanje/isključivanje rada i reguliranje glasnoće. Imaju dobar odziv, ali manje mi se sviđa što su plastične.

S lijeve strane je ladica za dvije SIM kartice ili SIM karticu i memorijsku karticu.

Na vrhu su 3,5 mm audio ulaz i mikrofon za poništavanje buke te IR blaster.

Donji brid ima dvije simetrične rešetke. Ispod jedne je zvučnik, a druge mikrofon. Između njih je mikro USB priključak za punjenje i sinkronizaciju. Nažalost, zastarjelog je standarda. No, donosi OTG podršku kojom je moguće povezati vanjske flash diskove s FAT32 i exFAT datotečnim sustavom.

Stražnja strana slijedi trostupanjski dizajn s polikarbonatnim umecima na dnu i vrhu za kvalitetan prijem antenskih signala. Boje elemenata su iste, ali tekstura je drugačija. Plastika ima više sjaja.

Klaster dual kamera s LED bljeskalicom je u gornjem lijevom kutu. Neupadljivi skener otiska prsta je u sredini, a na dnu jedva vidljiv Mi logotip. Područje kamera uzdiže se od površine što daje blagu nestabilnost za tipkanje dok je položen na stolu.

Senzor otključava uređaj u trenu. Očito, biometrijska tehnologija otključavanja otiskom prsta je napredovala i postala jeftina jer i cijenom pristupačne modele odlikuju odlični čitači.

Osim prepoznavanja otiska prsta kao biometrijske metode podržano je otključavanje prepoznavanjem lica pomoću prednje kamere. Brzo je i učinkovito u dobrim svjetlosnim uvjetima. U tamnom okruženju ili pri slabom svjetlu ipak se treba osloniti na otiske prstiju. Time možemo smatrati ovu metodu samo kao pomoćnu.

Prednja strana

Prednji dio uređaja zaštićen je 2,5D staklom i dobrim oleofobnim premazom. Nisam pronašla podatak ima li neku od poznatih zaštita protiv ogrebotina. Iako zaslon zauzima 86 % prednjeg područja, još uvijek vidimo Xiaomijevu neobjašnjivu ljubavnu vezu s nešto debljim okvirima oko zaslona. Bočni su oko 3 mm, a donji oko 8 mm. Nema Android navigacijskih tipki na kućištu. Umjesto njih možete koristiti zaslonske tipke, ili ih isključiti čime se proširuje radno područje zaslona i koriste geste.

Ovogodišnji trend zaslona s urezom na vrhu prati i Redmi Note 6 Pro. Urez ima dvojne kamere, slušalicu za razgovore, senzor svjetline/blizine i indikator upozorenja koji ćete vjerojatno vidjeti samo u mraku :D Za mrzitelje ureza nudi se funkcija skrivanja u postavkama.

Zaslon

Zaslon je klasične IPS matrice i One Glass Solution tehnologije koja mu daje jasnoću gledanja i smanjuje odsjaj . Duljina dijagonale mjeri 6,26 inča. Rezolucije je 1.080 x 2.280 piksela gustoće 403 piksela po kvadratnom inču i omjera prikaza slike 2: 1 (19: 9).

S obzirom na cijenu nema nekih naprednih tehnologija za poboljšanje prikaza. Široki kutovi gledanja su dobri, a kontrast mjeri oko 1400: 1. Maksimalna svjetlina ostaje na razini 450 - 500 cd / m 2. Čitljivost postaje mali problem samo na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Svjetlina se može podesiti ručno ili automatskim postavkama koje funkcioniraju na odgovarajući način.

Prema zadanom, boje djeluju malo zasićeno, iako je to subjektivno. Ali poigrate li se prilagodbom nijansi i balansom bijele, nije problem prilagoditi prikaz prema vašem ukusu. Kao i drugi Xiaomi pametni telefoni dolazi s plavim svjetlosnim filterom za ugodni noćni rad. Kapacitivni sloj podržava istodobni dodir 10 simultanih dodira prstima. Preciznost i odziv su visoki. Zaslon se može probuditi dvostrukim tapkanjem.

Ako možda koristite usluge Netflixa, za vašu informaciju, uređaj nema mogućnost prikazivanja sadržaja u HD formatu zbog nedostatak Widevine L1 DRM podrške. Međutim, i 540p dalje izgleda odlično. YouTube funkcionira u maksimalnoj razlučivosti.

Performanse

Hardverska osnova je 14nm Qualcomm Snapdragon 636 s 8 Kryo 260 jezgre ( 4 x na 1,8 GHz + 4 x 1,6 GHz), nadopunjene grafičkim ubrzivačem Adreno 509. Ovisno o modifikaciji, opremljen je s 3ili 4 GB LPDDR4X RAM-a i 32/64 interne flash memorije proširive MicroSD karticom. Naš testni model je kombinacija 3 GB RAM-a i 64 interne eMMC 5.1. memorije. Korisnički ostaje dostupno 55,15 GB.

SoC je poznat po svojoj učinkovitosti, što je idealno za uređaje ovog cjenovnog ranga. U svakodnevnom radu snaga hardverskih komponenti je dostatna da zadovolji većinu zadataka. Sustav radi prilično glatko i stabilno. Nisam primijetila bilo kakve probleme s temperaturom - nije bilo zamjetnih zastoja u performansama pod opterećenjem. Za pokretanje teških aplikacija treba pričekati koju sekundu više i ima povremenih trzaja. Imate li otvoreno od 7 do 10 aplikacija, u pozadini to neće previše usporiti rad uređaja.

Xiami Redmi Note 6 Pro odlično funkcionira tijekom igranja jednostavnijih igara. Međutim, za igranja grafički intenzivnih, poput PubG Mobile, nije. Mogu se odigrati na niskim fps vrijednostima, odnosno niskoj grafici, ali se uređaj bori s fokusiranjem. Pozitivno je što tijekom igranja ne dolazi do naglašenog zagrijavanja.

Benchmark testovi potvrđuju ovo moje iskustvo.

AndroBench brzina memorije sekvencijalno čitanje/pisanje: 282,3 7/120,73 MB/s

GeekBench 4 Pro - Single / Multi score/ Renderscript : 1334/ 4900

3DMark

Ice Storm Sling Shot ES 3.1 : 952

Sling Shot Ex Vulkan: 762

Komunikacija i bežična komunikacija

Na popisu komunikacijskih modula za povezivanje ima: WiFi 802,11 a, b, g, n, ac ( dvojni raspon, Wi-Fi Direct), Bluetooth5,0 (A2DP, LE), GNSS (GPS / A-GPS / GLONASS / BDS). Na rad modula ne bih se žalila. GPS osigurava brzo i precizno pozicioniranje. FM radio je također moguće koristiti s priključenim slušalicama. Opet nedostaje NFC modul. Vrijeme je da Xiaomi nešto poradi po tom pitanju.

Oba SIM utora podržavaju 4G, ali ne i istodobno. Također, i VoLTE je podržan. Nisam imala problema s kvalitetom poziva ili prijemom signala.

Zvuk

Mono zvučnik nudi osnovni bas i niske frekvencije koje zvuče dosta jasno. Zvuk uz slušalice je bolje kvalitete i prilagodljiv putem mi-equalizera. Također nikada nisam imala potrebu staviti glasnoću na maksimum, niti je to pametno činiti, osim ako je jačina zvuka baš katastrofa.

Baterija: izdržljivost / punjenje

Kapacitet Li-Polymer baterije od 4000 mAh nije rijetkost u Xiaomi uređajima. Nakon što sam ga koristila cijeli dan, na kraju mi je preostalo oko 35 - 40 posto energije u bateriji. Prosječni korisnik ne bi trebao razmišljati o punjaču cijeli dan, dok umjereni i dva dana. Možete računati na oko 8 sati SoT-a. Ipak, ako ste strastveni igrač, morat ćete bateriju puniti svakodnevno. U PC-Mark testu baterije dobila sam 13 sati i 12 minute uz 50 posto svjetline zaslona.

Punjenje baterije uz priloženi adapter 5V/ 2A traje 2 sata i 2 minute. Nije munjevito, ali ne biste se trebali ni žaliti.

4 kamere ili dva seta po dvije

Aplikacija za kameru je ista kao kod svih drugih Xiaomi pametnih telefona. Nudi različite načine snimanja među kojima su panoramske fotografije i profesionalni način snimanja. Xiaomi pruža niz AI-povezanih funkcija za kamere, kao što su prepoznavanje 206 scena grubo podijeljenih u 27 kategorija, dinamički bokeh, portrete 2.0, Beautify 4.0. itd.

Prednje kamere

Na prednjoj strani je dvostruka kamera. Kombinacija je jedne (S5K3T1)20 MP (f / 2,0, 1,8 μm) i druge 2 MP senzora za pružanje bokeh efekata. Kvaliteta selfija svojim detaljima i oštrinom me je ugodno iznenadila. Portretne fotografije djeluju dovoljno uredno.

Zamagljenost selfija je više ili manje dosljedna, iako sam bokeh ipak ponekad izgleda umjetno.

Glavne kamere

Glavna kamera ima 12MP Samsungov S5K2L7 ISOCELL senzor veličina matrice 1 / 2,55 " i piksela 1,4 μm te otvorom objektiva f / 1,9. Radi uz podršku autofokusa, Dual faznog fokusa i elektroničke stabilizacije (EIS). Pomoćna kamera je 5 MP senzora S5K5E8 ( 1,12μm), optike otvora f / 2.0 i koristi se za stvaranje mutnog pozadinskog efekta.

Kvaliteta snimljenih fotografija

Nemam nikakvih posebnih pritužbi na kamere s obzirom na cijenu. Brzina fokusa je zadovoljavajuća, oštrina ostaje podjednaka u središtu i rubovima fotografije. HDR način rada omogućuje dobivanje više pojedinosti, ali snimanje traje 1-1,5 sekundi duže od običnog načina snimanja.

EIS je prosječan. Nije baš sjajan. Šuma ima u uvjetima slabog osvjetljenja i kamere se malo bore kada treba snimiti noćnu fotografiju. Detalji su u mraku obradom dosta razmazani.

Kvalitetu kamera možete provjeriti u mini albumu na imgur.com gdje su snimljene fotografije u punoj veličini.

Video

Video je dostupan u u FullHD rezoluciji, ali ako koristite neku drugu aplikaciju, kao što je svima poznata Open Camera, možete dobiti i 4K videozapise. Elektronska stabilizacija dovoljna je samo za snimanje videa u dobrim svjetlosnim uvjetima, dok noću nema efekta.

OS i aplikacije

MIUI10 još uvijek nije stigao na ovaj model, već je u maloprodaji s MIUI 9.6.6. globalnoj verziji temeljenoj na Android 8.1 Oreo sustavu sa svim Googleovim uslugama i sigurnosnoj zakrpi od 1.7.2018.

MIUI sam po sebi ne predstavlja nikakva iznenađenja. Zamjerka ide lošijoj prilagođenosti za rad na zaslonima koji imaju urez. MIUI nudi veliki broj zanimljivih funkcija i izbornik postavki koji je pravi raj za one koji vole prilagoditi uređaj do najmanje sitnice svom ukusu ili navikama korištenja. Prema Xiaomiju, tu je i neka dublja optimizacija sustava kako bi korisničko sučelje osjetljivije reagiralo.

Popis aplikacija je pozamašan. Dodane su aplikacije Microsoftovog uredskog paketa, neke su duplicirane od strane Googlea, a nažalost mali je broj onih koje ćete moći deinstalirati. Samo ih možete sakriti.

Na popisu je izvorna podrška Googleovog digitalnog pomoćnika, funkcija podijeljenog zaslona, mogućnost kloniranja aplikacija, način rada za dijete, drugi prostor za odvajanje poslovnih i privatnih računa, zaključavanje aplikacija itd.

Sažetak i zaključak

Redmi Note 6 Pro je još jedan model za one koji žele uštedjeti novac. Kombinacija cijena i značajki je doista dobra ponuda. Nema sumnje da će biti na popisu popularnijih modela linije. Nudi finu kvalitetu izrade, velik zaslon jednostavan za čitanje u svim okolnostima, 4 dobre kamere koje zadovoljavaju mnoge uvjete, brz skener otiska prsta, odlično trajanje baterije. Softver se redovito ažurira i Xiaomi je poznat po dugoročnom pružanju podrške. Međutim, ima nekoliko paradoksa, na primjer, ima IC vezu, ali ima tradicionalni USB port i nema NFC.

Možete kupiti Xiaomi Redmi Note 6 Pro Globalnu verziju u Neutrinomobile trgovini za 1.799,00 kn - 1.949,00 kn. Osigurana je servisna podrška u Hrvatskoj i po potrebi besplatna dostava.

Zašto kupiti

metalno kućište

baterija

dobar kontrast zaslona

prihvatljiva cijena

moćna platforma za klasu

3,5 mm ulaz za slušalice

dostupnost infracrvenog porta

Zašto ne kupiti

nema NFC

nije namijenjen intenzivnim igrama

hibridni ulaz za microSD i SIM kartice

slabašni jednobojni LED za obavijesti

nema znatnih poboljšanja u odnosu na prethodnika

