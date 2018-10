Palm - legendarni brand se vratio

Palm, nekada vrlo popularni brend predstavio je prije 7 godina svoj posljednji pametni telefon - Palm Pre 3. Pod novim logom i vlasnikom - kineskim TCL, vraća se na tržište. Upravo je predstavljen pametan telefon koji je izuzetno zanimljiv i izvan konkurencije.

Novi Palm razlikuje se od najsuvremenijih pametnih telefona svojim dimenzijama posjetnice 50,6 x 96,6 x 7,4 mm i masom 63 grama. Napravljen je od staklenih panela zaštićenih Corning Gorilla Glass 3 staklom i aluminija, u bojama titana i zlata. Pruža zaštitu od vode i prašine u skladu s IP68 certifikatom zahvaljujući kojoj možete ga uroniti u vodu do dva metra do jednog sata.

Na prednjoj strani nalazi se nevjerojatno maleni LCD zaslon 1280 x 720 piksela rezolucije i duljinom dijagonale 3,3 inča, ali prilično impresivne gustoće 445 piksela po kvadratnom inču. Iznad zaslona nalazi se zvučnik za razgovore, 8 MP kamera koja podržava otključavanje uređaja prepoznavanjem lica.

Glavna kamera na stražnjoj strani je 12 MP matrice i dolazi u pratnji LED bljeskalice.

Performanse

Pogoni ga Qualcomm Snapdragon 435 čipset na 1,4 GHz u kombinaciji Adreno 505, 3 GB RAM-a i 32 GB interne podatkovne memorije proširive memorijskim karticama. Nema 3,5 mm audio priključka za slušalice, niti skener otiska prsta.

Dostupni su moduli Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 i GPS. Uređaj je opremljen USB priključkom tipa C, preko kojeg se puni i povezuje.

Kapacitet baterije je 800 mAh, ali prema proizvođaču dostatan je za jedan dan korištenja i tri dana u stanju čekanja.

Palm i OS

Palm pametan telefon radi na temelju operativnog sustava Android 8.1 Oreo, ali sa zamjetno modificiranim sučeljem, tako da ga je prikladno koristiti na maloj dijagonali. Podržava Google pomoćnika i ima prečace do najčešće korištenih aplikacija koji reagiraju na geste crtanjem.

Zanimljiv dodatak je mod nalik onom pod nazivom „Zrakoplov" . Isključuje sve obavijesti kada zaslon nije aktivan. Nema bombardiranja korisnika obavijestima, ali vađenjem iz džepa ili torbice nije problem uputiti poziv ili koristiti Internet.

Palm se tretira kao dodatni telefon i imat će isti telefonski broj na mreži kao i primarni telefon vlasnika. Znači, moguće je ostaviti svoj pametan telefon kod kuče i bez brige pomoću ovog malog Palm uređaja pristupati pozivima, tekstualnim porukama, internetu i aplikacijama

Cijena i dostupnost

Službena preporučena cijena je je 349 dolara. Prodaja će započeti ovaj tjedan, ali sada samo u SAD-u i isključivo za Verizon operatera. Tko zna, možda osvane i u Europi....

