Simpa nije cicija, zato ti nudi GLANC opcije za dijeljenje među prijateljima i rodbinom

U Hrvatskoj su društvo i zajednica visoko na listi prioriteta. Istraživanja pokazuju da je zajednički identitet vrlo važan svim generacijama. Identitet i zajedništvo održavaju se u načinu života, u specifičnom smislu za humor, bogatstvu dijalekata govora i kultura, ali i u načinu na koji cijela nacija osjeća kolektivni ponos kroz uspjehe individualaca kao što su sportaši, glazbenici, znanstvenici...

Simpa GLANC opcijama podržava kolektivni duh jer korisnicima omogućuju neograničeno dijeljenje sa svojim prijateljima i rodbinom - jer Simpa nije cicija, a svoje korisnike tretira kao begove. Uz PREBACI GLANC korisnici imaju mogućnost dijeljenja megabajta, minuta i poruka s drugim SIMPA prijateljima vrlo jednostavno. Potrebno je poslati „GLANC" na broj 13636, odabrati jedinicu (MB, minuta, SMS), odabrati iznos, ukucati broj SIMPA korisnika i jedinica je poslana drugom korisniku. Simpa jedina na tržištu ima opciju dijeljenja svih jedinica s rodbinom i ekipom, a korisnici imaju na raspolaganju i GLANC PRIJENOS, koja omogućava automatsko prebacivanje nepotrošenih jedinica na vlastiti račun u idući mjesec. Pritom je uvjet da korisnik ima dovoljno na Simpa računu da reaktivira GLANC opciju koju koristi.

To su najpoštenije i najfleksibilnije opcije na tržištu, koje svojim korisnicima nude opciju nadogradnje, prebacivanja i maksimalnog iskorištavanja svojih jedinica - jer Simpa nije cicija!

Mjesečne GLANC opcije donose još više megabajta, minuta i poruka u rasponu od 24, 34, 54 i 74 kn i uklapaju se u svačiji džep te odgovaraju stvarnim potrebama korisnika, a korisnici na raspolaganju imaju i opciju TJEDNI GLANC koja za 19 kn uključuje 2000 MB, 200 minuta i 100 poruka. S jednokratnim opcijama EXTRAGLANC INTERNET za 1000 MB, EXTRAGLANC MINUTE za 200 minuta i EXTRAGLANC PORUKE za 200 poruka već od 9 kn korisnik može izdržati do kraja mjeseca u slučaju da je potrošio sve jedinice iz mjesečnih opcija.

Za sve koji puno telefoniraju postoji i opcija GLANC BEZ USPOSTAVE koja traje 30 dana i s kojom nema naknade za uspostavu poziva uz GLANC opcije.

Više informacija pronađi na Simpa stranicama ovdje i budi i ti beg!

