Whitesnake donose najveće hitove i novi album na Šalatu

Grupa Whitesnake predvođena velikim Davidom Coverdaleom dolazi na zagrebački stadion Šalata 3. srpnja 2019. godine u sklopu svjetske turneje "The Flesh And Blood".

Whitesnake - "Here I Go Again"

Legendaran hard rock bend na proljeće objavljuje album "The Flesh And Blood" kojeg, zajedno s najvećim hitovima te proslavom 40 godina duge karijere, donosi na još novo zagrebačko gostovanje. Whitesnake su dosad punili mnoge dvorane u Zagrebu (posljednji put prije više od tri godine dvoranu Dražena Petrovića), no ovaj put stižu u ljetno vrijeme, na najomiljeniji gradski open air prostor - stadion na Šalati.

Whitesnake - "Is This Love"

Grupu Whitsnake 1978. je osnovao David Coverdale, jedan od najvećih rock vokala u povijesti, netom nakon odlaska iz benda Deep Purple. Coverdale i danas drži poziciju frontmana, dok ostatak postave čine Tommy Aldridge (bubnjevi), Reb Beach (gitara), Michael Devin (bas), Joel Hoekstra (gitara) i Michele Luppi (klavijature). Nakon multi-platinasta prva četiri izdanja, "Trouble", "Lovehunter", "Ready And Willing" i "Come An' Get It" grupa je sredinom 80-tih izbacila dva albuma koja su ih zauvijek upisala u rock antologiju - "Slide It In" i monumenatalni "Whitesnake". Upravo s tog materijala, koji je nedavno proslavio tri desetljeća, skinuta su tri najvažnija singla "Here I Go Again", "Is This Love" i "Still Of The Night" u povijesti benda. Njih, kao i brojne druge hitove poput "Give Me All Your Love", "Crying In The Rain" I "Slow An' Easy", te pjesme s novog albuma Whitesnake donose u Zagreb 3. srpnja.

Whitesnake - "Slow An' Easy"

Album "The Flesh And Blood" bit će objavljen na proljeće, a najaviti će ga singl "Shut Up & Kiss Me" kojeg je bend predstaviti početkom 2019.

Ulaznice u prodaju kreću u utorak 27. studenog po izrazito povoljnoj early bird cijeni od samo 190 kn koja je na snazi do 31. prosinca. Od prvog dana 2019. do 31. ožujka za ulaz će trebati izdvojiti 220 kn, od 1. travnja do 2. srpnja 240 kn, a na dan koncerta 260 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i www.eventim.hr.