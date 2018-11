Poznata satnica najjačeg Pozitivca dosad

Još samo nekoliko dana nas dijeli od Pozitivnog koncerta, našeg najvećeg i najdugovječnijeg dvoranskog događaja koji će se održati u Velikoj dvorani zagrebačkog Doma sportova u petak 30. studenog i subotu 1. prosinca. Rekordno 14. izdanje Pozitivca bit će njegovo najjače izdanje u povijesti, predvode ga Editors, Hladno pivo i PipsChips&Videoclips, a svake večeri na rasporedu je čak pet sati programa te je poznata satnica po danima.

Editors - "Papillon"

PETAK 30.11.

Vrata Doma sportova otvorit će se u 19:00, a prvi nastup večeri upisat će Bojana Vunturišević od 20:00. Sjajna beogradska umjetnica donosi svoj album "Daljine", rasplesan i emotivan, nošen njenom jedinstvenom bojom glasa, u njemu je skupila godine rada na regionalnoj sceni. U 20:45 na pozornicu stupaju Jonathan koji će upisati svoju drugu svirku na Pozitivcu. Riječani su se već dokazali pred punim zagrebačkim dvoranama, a ovo će biti i sjajna uvertira u nastup na uglednoj SXSW konferenciji i festivalu u Austinu i američku turneju planiraju za ožujak iduće godine. U 21:45 na pozornicu stupaju Nipplepeople, vlasnici ogromnog hita "Frka" koji su obilježili godinu regionalnim i domaćim nastupima, premijerno će se ukazati na Pozitivcu, a ovo će biti i njihov jedini nastup u Zagrebu u dogledno vrijeme. Healineri večeri i cijelog dvodnevnog Pozitivnog koncerta su Editors, a veliki miljenici ovdašnje publike nastupaju od 23:00. Aktualna europska turneja vodi ih u Hrvatsku, na jedini nastup u regiji i jedan od najvećih na turneji, a to je savršena prilika čuti najveće hitove ove britanske rock petorke u čak 90 minuta programa.

Hladno Pivo feat. Josipa Lisac - "Soundtrack za život"

SUBOTA 1.12.

Drugog dana Pozitivca vrata će se otvoriti u 19:00, a prvi na pozornicu stupaju Ischariotzcky od 20:00 sati. Fantastična grupa iz Brela miješa elektroniku i tradicionalni pristup glazbi, a nakon sjajnih singlova "Perfect Sky" i "Nothing At All", nedavno je objavila svoj dugoočekivani debitantski album "Recovery". U 20:45 dolazi sinjski M.O.R.T., jedan od naših najboljih novih rock bendova, koji su nedavnom crowdfunding kampanjom skupili sredstva za snimanje albuma na engleskom. PipsChips&Videoclips na rasporedu su u 21:40, a prvi nastup nakon trijumfa ovog proljeća na Zagreb Beer Festu donosi i novi singl "Kung Fu Lekcije". 14. Pozitivac zaključiti će grupa koja će izvest puni koncertni. Hladno Pivo će svirati 90 minuta, a ovo će biti posljednja stanica turneje povodom 30 godina benda u sklopu koje su u ožujku dva puta rasprodali mali Dom sportova. Velika dvorana bit će savršena kulminacija velike obljetnice, a Pivo je na pozornici od 23:00.

Pips, Chips & Videoclips - "Htio bih da me voliš"

Jedan od najvećih događaja godine će četrnaesti put za redom poslati pozitivnu poruku kroz glazbu i obilježiti Svjetski dan borbe protiv AIDS-a u obliku dvodnevnog festivala u zagrebačkom Domu sportova, a najposjećeniji godišnji urbani događaj događa se u suradnji HUHIV-a, Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i LAA.

Usprkos dosad najjačem line upu cijene ulaznica i dalje su najpristupačnije za ovakav dvodnevni događaj kod nas.

Ulaznice

Dnevne ulaznice za prvi dan (petak, 30. studenog) iznose 90 kn, a na dan koncerta 100 kn. Dnevne ulaznice za drugi dan (subota, 1. prosinca) iznose 80 kn, a na dan koncerta 90 kn. U prodaji će se naći i ograničen broj dvodnevnih ulaznica po cijeni od 140 kn do 29. studenog.

Dvodnevne ulaznice nisu prenosive na druge osobe te ih vlasnici u petak moraju zamijeniti za narukvicu. Zamjena će se vršiti na blagajni Velike dvorane u petak 30. studenog od 19:00 nadalje. Ulaz na subotnji program bit će, dakako, uz pokazivanje narukvice na ulazu.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.