LHD u Attacku

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati vas na jedinstveni surf/kraut/rock gig u Attacku. Nije tajna da se ovi žanrovi često nađu u playlistama koje puštamo između bendova različitih provenijencija koje imamo priliku ugostiti u našem klubu i zato ne krijemo uzbuđenje oko ovog giga! Svim bendovima ovo će biti premijerni nastup u Attacku, a nama premijerni odlazak u žanrove koje rijetko imamo priliku čuti u Medici. Vidimo se!

LHD

Instrumentalni r'n'r trio LHD predstavlja debi album "Off the Grid" u izdanju Dirty Old Label, nezavisne izdavačke kuće Igora Banjanina i bendovske pod etikete Red Drum. LHD samo je naizgled novi bend budući da ga čine Lada, Hrvoje i Dinko, nekima poznati i kao nekadašnji članovi The Bambi Molestersa i The Strange. Album "Off the Grid" sniman je u Sunday Studios, a za mastering je zaslužan Green Hill Studio. Producirao ga je sjajni Sven Pavlović. U 10 novih autorskih pjesama naziru se utjecaji garage, soul, exotica, surfa, te psihodelije i isprepliću u intrigantan i svjež zvuk. Na albumu, uz sisačku trojku, gostuju Arimati Jutila iz kultne finske grupe The Flaming Sideburns i Nacho Rompantodo iz argentinske surf atrakcije Los Freneticos, te Sven Pavlović kao studijski pridruženi član benda. Album je objavljen 21. svibnja 2022, u digitalnom obliku i na CD-u i kao LP vinil, u crnoj i ljubičastoj boji. Prekrasan dizajn svih izdanja potpisuje Darko Kujundžić, a atmosferične fotografije benda Krešimir Nilić. Pucketavi zvuk Dinkovog vintage lampaškog pojačala Magnatone i fluidna atmosfera toplih melodija žanrovski ispisuju nastavak već objavljenih dvostrukih A-singlova LHD-a, Boiling Water, Dreamy Girl / This Caramel Should Cover The Earth (2019.) i Blue Umbrella / Green Voodoo (2020.). Album je nastao tijekom svima izazovnog proteklog razdoblja i tektonskih pomaka, a nove pjesme čine podlogu za mogući početak konstrukcijske obnove na svim razinama. U vrtlogu suvremene zaglušujuće verbalne buke, LHD slušateljima nude oslobađajuću i iskrenu instrumentalnu podlogu za neka osobna, stvarna ili virtualna putovanja.

TESTET OLT

Testet ölt je eksperimentalni rock bend iz Temerina osnovan 2011. godine od protagonista lokalnih alternativnih i punk bendova. Ova muzička odrednica benda se koristi uslijed nedostatka odgovarajuće definicije koja bi odražavala različite muzičke utjecaje. Ukratko, osnovu benda čine otvorenost, svjesnost, kritičko-eksperimentalni i underground pristup glazbi. U skladu s tim, zvuk benda se u posljednjih 12 godina opisuje kao post-rock, psychedelic punk, noise rock, krautrock, avant punk i slično. Prva dva albuma benda je izdala najstarija nezavisna etiketa s ovih prostora - Slušaj Najglasnije iz Zagreba (Testet ölt, 2012.; Wellness, 2015.). Treći album Discontent (2021.) izdan je na kazeti od strane novosadske etikete Idiotski Internat.

TRI KAPLJICE

Tri Kapljice dinamična su r'n'r skupina iz Novog Sada nastala 2007. godine. Sviraju punk-rock, garage, surf-punk s utjecajima srodnih muzičkih pravaca, melodično i energično. Tekstovi se mahom baziraju na introspekciji, uz osvrt na vanjski svet. Iza sebe imaju turneju po Češkoj, Njemačkoj i Austriji, kao i brojne nastupe kako na festivalima (Exit, Arsenal, Garage Fest, Barevna Planeta, Ritam Evrope, Zmajevo, Demofest, To be punk, Ekoslavija, Border Rock...) tako i po klubovima širom Srbije. Imaju album sa bivšom postavom - "Girls are back", EP "Brzo, brzo!", kao i spotove za pjesme sa EP-a "Surfin" i "Bilo bi dobro". Nakon izbacivanja spota za pjesmu "Silent Violence", uskoro se očekuje najnoviji EP sa 5 svježih pesama. Tri Kapljce čine Mina na gitari i vokalu, Miloš kao bas gitarista i vokal i Vesna za bubnjevima i back vokalima.