The Beatles Revival Band 1. prosinca u klubu Sax!

Iako se ove godine obilježava 50. rođendan Bijelog albuma, povod za svirku The Beatles Revival Banda zapravo i nije potreban - ova riječka ekipa jedan je od najdugovječnijih europskih Beatles tribute bendova i svaki njihov koncert slavlje je glazbe legendarne liverpulske četvorke.

„Drago nam je da se vraćamo u Sax! u kojem smo lani odsvirali jedan od najdužih koncerata u karijeri. Takve klupske svirke su nam najdraže jer publiku uglavnom čine fanovi Beatlesa željni nekih pjesama koje inače ne sviramo. Nadamo se nastavku tradicije i ove subote, 1. prosinca, i rušenju lanjskog rekorda!" poručuju iz benda.

Erik, Goran, Marko i Josip će kroz gotovo tri sata svirke predstaviti presjek cjelokupne diskografije Beatlesa, od klasika poput 'Love Me Do', 'Hey Jude', 'Help' i 'Here Comes The Sun' do fanovskih poslastica kao što su 'Night Before', 'Dr. Robert', 'Helter Skelter' i 'Getting Better'.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti u pretprodaji po cijeni od 35 kuna, dok će im cijena na dan koncerta iznositi 45 kuna. Ulaznice se kupuju u klubu Sax! tijekom radnog vremena kluba.