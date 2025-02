Midge Ure ponovno u Tvornici kulture

Midge Ure, vokal legendarnih Ultravoxa vraća se na omiljenu pozornicu u petak, 16. siječnja 2026. godine kako bi još jednom proslavio neke od svojih najvećih hitova iz bogate karijere.

Ultravox - „Dancing With Tears in My Eyes"

Nevjerojatni Midge Ure već 5 desetljeća stvara i izvodi glazbu koja je obilježila brojne generacije te redefinirala i inovirala svjetsku pop glazbu. Njegova se karijera počela oblikovati još od ranih dana dok je djelovao s bendovima Silk, The Rich Kids i Thin Lizzy, a veliku je popularnost stekao hitovima Visagea i Ultravoxa kojima se pridružio 1979. godine. Bend koji je u 80-ima bio jedan od predvodnika novog vala u šest je godina djelovanja imao čak 7 studijskih albuma koji su osvajali vrhove top ljestvica. Pjesme kao što su „Reap The Wild Wind", „Dancing With Tears in My Eyes", „Vienna" i „All Stood Still" još su uvijek najveći hitovi koje publika osjeća i zborno pjeva na koncertima, dokazujući da je Midge jedan od najvećih autora i glazbenika svih vremena.

Visage - „Fade to Grey"

Tijekom bogate karijere Midge je ovjenčan nagradama Ivor Novello, Grammy i BASCAP, a vlasnik je i mnogih zlatnih i platinastih ploča te jedan od najprepoznatljivijih vokala svih vremena. Karijeru mu je posebno obilježio i Band Aid za kojeg je zajedno s Bobom Gedolfom napisao pjesmu „Do They Know It's Christmas?" te organizirao jedan od najvećih koncerata u povijesti - Live Aid, a čitavim je projektom u samo nekoliko mjeseci prikupljeno 8 milijuna funti za smanjenje gladi u Africi.

Midge Ure - „If I Was"

Nakon velikog uspjeha s Live Aidom, Midge se posvetio svojoj samostalnoj karijeri. Singl „If I Was" vrlo je brzo doživio veliki uspjeh te se našao na prvom mjestu u Britaniji, što je akceleriralo i uspjeh njegovog solo debitantskog albuma „The Gift". Uslijedila su jednako uspješna izdanja „Answers to Nothing", „Pure", „Breathe", a posljednji je album „Orchestrated", kolekciju ponovno snimljenih najvećih hitova objavio 2017. godine.

Midge Ure još će jednom, nakon velike turneje po SAD-u i Europi, sa svojim bendom zasvirati sve najveće hitove iz bogatog kataloga i pred publiku donijeti najljepše pjesme koje su obilježile desetljeća i redefinirale glazbu novog vala te synthpopa.

Ulaznice po early bird cijeni od 32 eura dostupne su u Tvornici kulture, na svim prodajnim mjestima Core Eventa ili online na platformi CoreEvent. U prodaji su i ulaznice za VIP galeriju po cijeni od 40 eura. Regular cijena ulaznice iznosit će 35 eura (VIP galerija 45 eura), dok će se na dan koncerta cijena ulaznice popeti na 36 eura.