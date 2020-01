Whispering Sons prije Editorsa u Domu sportova

Grupa Editors donosi svoje najveće hitove u Malu dvoranu Doma sportova 8. veljače, a kao predgrupa nastupit će belgijski Whispering Sons.

Bend Whispering Sons iz Bruxellesa osvojio je domaći teren s EP-om "Endless Party" iz 2015. koji je odmah po izlasku završio na vrhu glazbenih top ljestvica u zemlji, proglašeni su najboljim belgijskim bendom i rasprodali su gotovo sve koncertne dvorane u kojima su svirali. Nakon toga su osvojili najvažniju belgijsku rock nagradu Humo's Rock Rally, otisnuli se na turneje po cijeloj Europi i osvojili tri nominacije za lokalne Grammy nagrade Music Industry Awards. Njihova moderna verzija mračnog i hipnotizirajućeg new wave zvuka, uz vokalisticu Fenne Kuppens koju mediji opisuju kao čeličnu sestru Beth Gibbons ili mlađu sestru Nicka Cavea, osigurao im je reputaciju izvođača koje se mora vidjeti uživo. Sve je to uhvaćeno na prvijencu "Image", na kojem su zvuk obogatili akustičnim bubnjevima i sintisajzerima, a najbolje se doživljava na intenzivnim live nastupima benda.

Omiljeni otočki bend Editors dolazi u Zagreb u sklopu velike europske turneje i na najveće samostalno gostovanje u Hrvatskoj. Aktualni album "Black Gold" donosi retrospektivu dosadašnjih 15 godina uspješne karijere benda, kroz 13 pjesama objavljenih na njihovih šest studijskih albuma, kao i tri potpuno nove pjesme. Uz rock himne "Munich", "Smokers Outside The Hospital Doors", "Papillon", "Ocean of Night", „Sugar", „Hallelujah (So Low), "A Ton Of Love", „An End Has A Start", tu su i nove stvari, himna ljetnih festivala "Frankenstein" i naslovni singl "Black Gold", a predstavljen je i nikad objavljeni "Upside Down". Album je uz standardno izdanje dostupan i kao dvostruko deluxe CD izdanje na kojem se našlo i osam akustičnih uradaka iz kataloga sastava, ovaj put pod naslovom "Distance: The Acoustic Recordings", a možete ga pronaći u Dancing Bear dućanima, na www.dancingbear.hr i u svim bolje opremljenim prodavaonicama ploča.

Velika europska turneja Editorse vodi na pozornice po Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Italiji, Češkoj, Austriji, Španjolskoj, preko Grčke do Rusije, od kojih su nastupi u Belgiji i UK-u već rasprodani, a na jedini nastup u regiji bend dolazi u Zagreb.

S 15 godina dugom biografijom ispunjenom globalnim hitovima i fantastično primljenim albumima došao je pravi tren da se istaknu sve najvažnija autorska dostignuća Editorsa. Sve ih jedna od najvažnijih otočkih grupa donosi na novi zagrebački susret, njihovo najveće samostalno gostovanje u Hrvatskoj. Bit će to ujedno i njihov najbrojniji samostalni koncert kod nas, nakon više puta rasprodanih klupskih i festivalskih nastupa. Grupa koja se tijekom 15 godina impresivne karijere jako posvetila fanovima iz Hrvatske spada u red rijetkih izvođača koji se kod nas iz koncerta u koncert sele u sve veće prostore.

Ulaznice su u prodaji po 190 kn. Ukoliko ih ostane, na dan koncerta ulaznice će iznositi 220 kn. Službena prodajna mjesta su Dancing Bear Shop (Gundulićeva 7), Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.